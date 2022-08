Efemérides del 9 de agosto: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

En las efemérides del 9 de agosto se destacan los siguientes acontecimientos que ocurrieron en Argentina y a nivel global.

El 9 de agosto de 1945, hace 77 años atrás tuvo lugar uno de los hechos más desoladores de la historia, por la insensibilidad con la actuó el ejército estadounidense al lanzar la bomba atómica sobre la población civil de la ciudad japonesa de Nagasaki.

El segundo ataque nuclear perpetrado por los norteamericanos hacia seres humanos inocentes, cuerpos que terminaron reducidos a polvo, por la magnitud descomunal de la explosión que dejó el saldo atroz de 110. 000 fallecidos y 130.000 heridos.

El artefacto compuesto por plutonio fue detonado a una altitud de 550 metros de altura, pesaba 4.630 kilogramos y poseía una potencia de 25 kilotones. Al caer sobre el territorio, una columna de humo ondulante demencial en forma de seta se formó y se levantó hacia el cielo.

Nagasaki, un lugar en la memoria

El 9 de agosto de 1983 con motivo del 38 aniversario de la devastación de la localidad nipona, se realizó una misa especial celebrada en la iglesia de Urakami.

A 77 años del horror de Hiroshima y Nagasaki

1173- En la ciudad italiana de Pisa, ubicada en la región de la Toscana, comenzó a construirse “La torre inclinada” que se encuentra emplazada en la Plaza del Duomo.

Este monumento, concebido como un campanario, se enmarca en el estilo románico de la Edad Media itálica. Por su belleza, historia y fortuna, fue nombrada como Patrimonio de la Humanidad en 1987 y es descrita como un auténtica maravilla arquitectónica.

El escritor Gabriel D’ Annunzio la catalogó al espacio como “la plaza de los milagros”.

Torre inclinada de Pisa

1516- Muere el pintor flamenco Jheronimus van Aken en la ciudad neerlandesa de Bolduque a los 66 años de edad. El retratista conocido públicamente como “El Bosco” tuvo una gran influencia en el campo del surrealismo del siglo XX, cuya obra más sobresaliente es El Jardín de las Delicias, elaborada en óleo sobre tela.

1776- Nace el físico y químico italiano Amadeo Avogadro, conocido por la ley de gases.

1822- Comienza a funcionar la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Es una de las trece Casa de Alto Estudios que conforman la UBA, con tres cátedras, y los primeros profesionales egresaron en 1827.

Actualmente, su sede principal se encuentra en la calle Paraguay, altura 2155 de la Capital Federal. En el presente es una de las más concurridas, con más de 30.00 alumnos.

1930- La personaje de dibujos animados Betty Boop hace su aparición pública en la serie Talkartoon, producida por Max Fleischer y lanzada por Paramount Pictures.

Momento cinematográfico

1949- Se celebra el Día del Maestro en Educación Especial en Argentina, fecha destinada a asegurar el derecho a la formación a las personas con discapacidades temporales o permanentes. En la que se recuerda la creación de la Rama Técnica de Educación Especial, que actualmente es considerada una Modalidad, según la Ley de Educación.

Día del Maestro en Educación Especial en Argentina

1957- Natalicio de la afamada actriz cinematográfica estadounidense Melanie Griffith, quien formó parte de una incontable cantidad de películas entre las cuáles resaltó por su actuación en Working Girl (Globo de Oro a mejor actriz de comedia), filme dirigido por un nombre de peso como Francis Ford Coppola.

Además, en 2022 fue parte del rodaje de Stuart Little 2 y en 2017 compartió equipo de trabajo con Al Pacino en The Pirates of Somalia.

1963- Nacimiento de la cantante americana Whitney Houston, figura destacada del universo de la música que tuvo una carrera vertiginosa y una vida efímera. Entre sus principales temas se destacan: I will Always Love you, Where Do Broken Hearts, I Have Nothing y I Wanna Dance with Somebody.

1963- Se recuerda la llegada a la vida del periodista argentino, Ernesto Tenembaum.

1965- Singapur se separa de Malasia

1969- Asesinan a la estrella de la pantalla grande Sharon Tate en Los Ángeles a sus cortos 26 años, quien había sido calificada como el nuevo sex symbol de Hollywood y se encontraba embarazada de 8 meses. El “clan Manson” se adjudicó el crimen.

1972- El cantautor de pop latino colombiano Juan Esteban Aristizabal Vásquez, conocido popularmente por su nombre artístico Juanes origina su vida en el distrito de Antioquía. Ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de su trayectoria, siendo este el mayor récord logrado por intérprete de aquel país.

1981- La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 36/172 invita todos los gobiernos y organizaciones a que observen el 9 de agosto como Día Internacional de Solidaridad de la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia.

Particularmente se eligieron estos puntos geográficos, debido a los horribles delitos cometidos por Apartheid afrikáner, a mujeres y niñas de raza negra, entre finales de la década del 40 hasta los 90.

1986- En el marco de la gira Magic Tour, la banda británica de pop rock Queen brindó su último concierto con su elenco original para presentar su último álbum A kind of magic. Aquel recital, fue la despedida de los escenarios para Freddie Mercury, debido a que posteriormente comenzó a deteriorarse notoriamente como consecuencia del Sida.

31 años de The Miracle, el disco que no llegó a la película de Queen

Banda británica de rock, Queen

1989- Fallece el actor y comediante centroamericano, Ramón Valdez en la Ciudad de México a los 64 años de edad. Reconocida personalidad de la televisión por haber desempeñado el papel de Don Ramón en el famoso programa barrial El Chavo del 8.

Repudian a Chespirito por un viejo "chiste" pedófilo que se viralizó en las redes sociales

Don Ramón, icónico personaje de "El Chavo del 8"

1994- Se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población originaria. Fue establecido con la finalidad de generar conciencia sobre los problemas irresueltos que afectan a dichas comunidades.

2013- Perece el guitarrista y compositor argentino, Eduardo Falú en Buenos Aires a los 90 años de edad. Su deceso fue oficializado por La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Fue el autor de obras fundamentales del repertorio folclórico como La tonada del viejo amor y Zamba de la Candelaria.

