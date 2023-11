El video viral de una reclutadora de Recursos Humanos y una madre que no quiso dejar solo a su hijo

Una reclutadora de Recursos Humanos (RRHH), llamada Alba Vilches, se hizo viral en el universo virtual de Tik Tok tras una entrevista fallida con un candidato que se había presentado para un puesto de trabajo, luego de que se retirara junto a su madre sin concretar el encuentro.

La usuaria de la red social obtuvo 53 mil reproducciones en la red social, tras contar un entredicho que vivió con la mamá de un joven postulante y la secuencia completa de lo que sucedió hasta su desenlace.

La mujer se negó a que el interesado entrara solo a la sala y la profesional de RRHH educadamente le explicó que "sería preferible que no participara de la entrevista". El pedido no fue respetado por la señora, quien no desistió de su postura y reiteró su desacuerdo en repetidas ocasiones.

TikTok elimina videos virales que promueven una carta de Bin Laden sobre los atentados a las Torres Gemelas

El incómodo y confuso episodio llevó a Alba Vilches a pensar que “pensaba que la explicación era que la madre sería la persona entrevistar y que no tendría con quién dejar a su hijo”.

El accionar de la persona a cargo sorprendió a la encargada de selección de personal, que se mostró sorprendida ante la extraña actitud de la acompañante adulta y desembocó en la pérdida de la reunión pactada con la que contaba su hijo.

Se viralizó la carta en la que Bin Laden justifica los ataques terroristas con el pedido de que "liberen a Palestina"

¿Por qué motivo la entrevista fallida se hizo viral en Tik Tok?

Alba Vilches enfatizó que “la entrevista estaba destinada exclusivamente al candidato y señaló de forma tajante que “O entra él o aquí no entra nadie”.

Ante la perplejidad de la empleada de la empresa, la discusión entre ambas no pudo subsanarse y, la madre decidió retirarse junto al chico interesado sin concretar la cita que se había convenido.

PM/fl