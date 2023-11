TikTok ha decidido eliminar videos de su plataforma que promueven la carta de Osama bin Laden que justifica los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos. La empresa dijo que el contenido generado por los usuarios “viola claramente” sus reglas sobre “apoyo a cualquier forma de terrorismo”.

“Eliminamos este contenido de manera proactiva y enérgica, y estamos investigando cómo llegó a nuestra plataforma”, dijo TikTok en una publicación en X.

Content promoting this letter clearly violates our rules on supporting any form of terrorism. We are proactively and aggressively removing this content and investigating how it got onto our platform. The number of videos on TikTok is small and reports of it trending on our… https://t.co/n9Zo7l94r2