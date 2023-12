Vídeo viral: un juez se disfrazó de cartero para confirmarle a una niña que había sido adoptada

Conmovedor desenlace para una historia de adopción. El juez de Niñez de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui se disfrazó de cartero para dar una noticia que le cambiaría la vida a una familia. Ocurrió al sur de Córdoba, en un pueblo llamado Mattaldi.

Una niña y sus padres se encontraban a la espera de la decisión judicial. Luego de recibir una notificación, se dirigieron al juzgado del Departamento de General Roca.

Fallo y bronca: absolvieron a la jueza que le otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre

En el vídeo se puede escuchar a distintas personas que le dicen a la niña "mirá, ahí viene algo", mientras se ve en el vídeo a un hombre que se dirige hacia ellos en una bicicleta con globos.

“Hola familia, ¿cómo les va? Traigo una muy buena noticia”, afirma el falso cartero. Esta fue la creativa forma en la que el magistrado se acercó a la pequeña para comunicarle la sentencia de adopción plena.

La niña de 6 años rápidamente corrió emocionada a abrazar al cartero que, sin duda alguna, le comunicó la mejor noticia de navidad. La notificación que sería leída por la familia estaba envuelta de modo tal que parezca un regalo. En el escrito judicial se especificaba:

“La comunicación de la presente sentencia se efectuará con la impresión de su nueva identidad, con su nombre y sus nuevos apellidos”.

Flavio Mendoza opinó sobre José María Muscari tras adoptar a su hijo Lucio

A partir de ese momento, la pequeña puede acceder al derecho de llevar en su documento nacional de identidad el apellido de la familia que le dio un hogar. Es decir, quienes antes eran sus padres de corazón, y ahora se formalizan como adoptivos. La pareja también se mostró emocionada al enterarse de que la instancia de "guarda" había finalizado, y que la incertidumbre sobre el proceso ya no era parte de sus vidas.

Un reconocido diario de Córdoba dialogó con el juez, quien comentó cómo fue su vinculación con la niña y su familia durante esta instancia.

El último heredero de Hermès quiere adoptar a su jardinero para dejarle su fortuna

“Tuvimos muchas audiencias, ella me llamaba por teléfono, me mandaba videos bailando y me pregunta sobre su caso. Yo le respondía con otra coreografía. Así nos comunicábamos. Nos íbamos conociendo. Hasta la última audiencia que nos vimos personalmente, donde dibujamos con muchos colores", narró Mazuqui.

Un juez, con un arraigado enfoque humano

Claudio Mazuqui ingresó al Poder Judicial como pasante en el año 1996. Dos años después, en 1998, rindió para ingresar a la Fiscalía de Instrucción. En dicho rol se desempeñó hasta el 2010. Al mudarse a Huinca Renancó asumió el puesto de secretario de fiscalía. Finalmente, en 2016, rindió exitosamente para convertirse en juez de Niñez.

Antes de este hermoso acto de servicio, Mazuqui ya había decorado la fiscalía de los colores de Boca (azul y amarillo) para recibir y noticiar a otro niño sobre su adopción.

SV / ED