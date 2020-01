Hallaron ahorcado al único imputado por el homicidio de Brisa Méndez

Matías Emanuel Méndez, tío y único detenido por el homicidio de Brisa Méndez, la nena que en noviembre de 2019 fue hallada violada y enterrada en el el domicilio del imputado, apareció ahorcado en la alcaidía de Campana en la que se encontraba desde fines del año pasado.

El joven cumplía prisión preventiva por orden del juez de Garantías 6 de Pilar, Nicolás Ceballos, que lo procesó por el delito de “abuso sexual seguido de muerte”. Efectivos del servicio penitenciario informaron que el hombre, alojado en el pabellón 9, fue encontrado pendiendo de una soga enroscada en su cuello que estaba atada al extremo de una cama cucheta.

El personal trató de reanimarlo sin éxito y el imputado fue derivado a un hospital fuera del lugar. Según trascendió, en el instituto médico se constató que su muerte fue por “asfixia traumática por ahorcamiento". Los investigadores apuntan a un presunto suicidio.

Brisa Méndez fue encontrada asesinada y enterrada en la casa de su tío en noviembre de 2019. La joven había sido vista por última cuando salió de su hogar para ir al kiosco. No obstante, días más tarde efectivos policiales encontraron su cuerpo en la casa de su tío con signos de haber sido abusada sexualmente.

Una de las pistas por las cuales los investigadores llegaron hasta la vivienda fue un mensaje de Facebook que supuestamente habría escrito la menor y en el que decía que se iba a ir lejos y que no iba a volver. "Estoy Lejos, no voy a volver, papá no me quiere, me hace cosas", se leyó en la publicación de la red social. Luego se descubrió que ese posteo se había hecho desde la casa del hombre, ubicada en Iparraguirre 770 del barrio Monterrey, de Pilar.

Tras el hallazgo de su hija asesinada, Vanesa Méndez, que es hermana del detenido, pidió que se "haga justicia" y que su hermano "se pudra en la cárcel". "No tengo palabras y pido justicia para mi hija. Ella había pedido salir para hacer compras y nunca regresó. Todo el barrio la buscaba y las cámaras de seguridad de la zona nunca la vieron salir de la zona. Pido justicia y que se pudra en la cárcel", dijo la madre de la víctima en declaraciones al canal Crónica TV.

La causa estaba a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Conexos a la trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, cuyo titular es el fiscal Gonzalo Acosta.

