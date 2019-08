Un hombre murió y sus 30 perros quedaron a la deriva en Río Negro

Un grupo de proteccionistas de animales de Río Negro buscan reubicar a 30 perros que quedaron a la deriva luego del fallecimiento de su dueño. Roberto Pasero le daba refugio en su casa a 44 perros que había rescatado de la calle, pero cuando murió, a mediados de junio de 2019, los canes quedaron sin atención. Un grupo de activistas comenzó a cuidarlos y su bien una decena de ellos ya fueron dados en adopción, aún queda un importante número que no y que se encuentran en casas de tránsito y guarderías caninas, lo que implica un costo de 50 mil pesos en promedio.

Luego del deceso del hombre, su familia pidió colaboración dado que no pueden hacerse cargo de los canes. "Yo nunca estuve de acuerdo con la cantidad de animales que tenía, pero era el gusto de él y los albergaba igual", sostuvo la viuda en declaraciones a El Diario de Río Negro.

En ese sentido, agregó: “A mi me gustan los perros pero tampoco me parecía justo para ellos porque no estaban bien”. Asimismo remarcó que Pasero “no era de la idea de tenerlos atados y andaban sueltos”, por lo que muchas veces se generaban altercados entre los animales. “Soporté la situación por mi marido”, completó la mujer.

Los proteccionistas llegaron a la vivienda del hombre hace poco más de un mes y medio y allí se encontraron con 30 perros sumisos y 14 dominantes, de los cuales tres se encuentran en rehabilitación para poder ser dados en adopción. “No es que sean agresivos, sino que los canes nunca habían estado en contacto con otras personas, además de Roberto”, señaló Andrea Gargiulo, una de las activistas por los derechos de los animales.

“Nosotras hacemos un seguimiento de las familias interesadas y procedemos a entregárselos ya esterilizados”, remarcó la mujer, quien contó que 12 de los perros ya fueron dados en adopción; once continúan en la casa del fallecido y ocho las proteccionistas que se encargan de visitarlos dos veces por día para limpiar los desechos y alimentarlos, dado que la viuda no puede por si sola por ser una señora mayor.

El hombre tenía 45 perros de los cuales algunos ya pudieron ser dados en adopción. Foto: Gentileza El Diario de Río Negro.

El resto de los animales están en hogares de tránsito, pero ocho permanecen en guarderías caninas, lo que genera un costo muy difícil de afrontar para las activistas. “Nos cuesta alrededor de 50 mil pesos mantener a los ocho canes en las guarderías”, detalló Gargiulo al tiempo que aseguró que de esos mismos, tres hembras deberán estar en rehabilitación unos seis meses para poder ser aptas para darlas en adopción.

"Cuando la persona no tiene ni la capacidad económica ni la capacidad física para contener a los animales, deja de ser proteccionismo”, expresó la proteccionista aunque explicó que los perros no estaban hacinados, ya que no era un espacio reducido, sostuvo: “El problema era que un hombre de 80 años no podía contener a 45 animales él solo”.

Por su parte el director de Control Canino de Río Negro, Gonzalo Larrazábal, argumentó que no hay nada que regule el número de perros que una persona puede tener en su casa. “Es un problema de la persona. Desde la dirección no podemos hacer nada porque es un ámbito privado”. En ese marco, reveló que albergar a tanta cantidad de perros dentro de un domicilio es peligroso: “Es normal que los canes adopten personalidades dominantes y ataquen a otros perros de la jauría”, concluyó.

Colecta. Ante el alto costo que tienen que afrontar, las activistas realizan una serie de actividades para poder juntar dinero. Quien quiera tenderles una mano y colaborar, pueden comunicarse con las proteccionistas a través de la página de Facebook "Los perros y las perras de Roberto y flia".

F.D.S./F.F.