Enorme incendio en el depósito de una cooperativa de cartoneros en Lomas de Zamora

Alrededor de las 9 de la mañana se incendió el “Ecopunto” -como se lo conoce en Villa Fiorito-. Se trata de una cooperativa donde se recuperan cartones, plásticos y demás productos reciclables para evitar ser enterrada y reutilizarlo. A través de un arduo trabajo este ecopunto también fabrica nylon. En el lugar trabajaron diez dotaciones de bomberos para evitar que el fuego se propague. En esta cooperativa trabajaban 240 personas. Denuncian que el siniestro “fue intencional”. Según expresaron los bomberos no hubo que lamentar víctimas fatales, ni heridos.

Un humo negro atrajo la mirada de todos los vecinos de zona sur. En la zona de la rivera en Villa Fiorito, un predio de cincuenta metros de frente por cuarenta de profundidad conocido como el “Ecopunto”. En este lugar trabajan alrededor de 240 personas pertenecientes a la cooperativa “jóvenes en progreso”.

En la única declaración brindada a los medios, el jefe de bomberos de Lomas de Zamora, Gustavo Liuzzi, señaló que “acá trabajan muchas familias, la gente se pone impaciente, el incendio está controlado, con llamas de 5 metros de alto, hay papel, cartones y aerosoles. Las fuerzas de seguridad tratan de sacar a la gente que se pone impaciente”. En la misma línea el encargado del apagar las llamas explicó que el olor es muy tóxico debido a los materiales que se incendiaron.

El responsable agregó: "No lo podemos apagar, pero no se va a ir más allá" del fondo del terreno, por lo que no invadirá lotes linderos. El bombero indicó que "la gente se pone nerviosa y las fuerzas de seguridad intentan despejar el lugar para mantenerlos fuera de peligro".

A pesar de que uno de los galpones sufrió un derrumbe el primer objetivo de los bomberos que se focalizó en circunscribir el fuego y evitar su expansión, se habría logrado luego de más de dos horas de trabajo de los bomberos.

Una trabajadora de la cooperativa no solo denunció “abandono” por parte del estado sino que además señaló que el siniestro fue provocado: "La otra vez ya intentaron prenderlo fuego, pero había compañeros laburando y lo pudieron evitar. Era un trabajador Municipal que en ese momento quiso incendiar el lugar. Tanto el Estado como el Municipio nos abandona como trabajadores", continuó la mujer indignada.

Esta mujer agregó que esta Cooperativa trabaja junto a cartoneros de Villa Fiorito, Banfield y Temperley. "Recogemos los cartones y plásticos puerta a puerta. Somos 240 personas que trabajamos en este centro. Donde se prendió fuego, hacemos la separación de origen de lo que se va consiguiendo. Acá se fabrican bolsas, porque tenemos todos los elementos para crearlas", detalló la mujer.

Con la voz quebrada y todavía sin poder creer lo que sus ojos veían, la mujer expresó: "Estamos desesperados. Perdimos todo. Y todo por una deficiencia del Municipio que ni siquiera había plata para contratar a un sereno para que nos cuide. Tenemos sólo este portón de m... sin ningún tipo de seguridad. Acá entra cualquiera. Cualquiera puede haber iniciado el incendio", agregó.

"Acá hay una deficiencia del Municipio. Somos 240 trabajadores que laburamos en la cooperativa de jóvenes emprendedores desde hace más de 10 años, y hasta el día de hoy, no pudimos tener un sereno en este lugar", se quejó una mujer ante las cámaras.

NT