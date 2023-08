La importancia de la RCP: mitos y verdades de las maniobras que pueden salvar la vida

"La muerte súbita no avisa, ocurre de forma inesperada y en el lugar donde menos te esperas. Para resolverlo, lo mejor es estar preparados y entrenados", así define Luis Alberto, instructor de primeros auxilios, la importancia de que la ciudadanía sea capacitada en las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que dan la posibilidad de poder salvar vidas mientras se espera la llegada de profesionales de la salud.

Cuando una persona sufre un paro cardiorrespiratorio, se estima que por cada minuto de retraso se pierde un 10% de posibilidad de reanimación y los primeros 6 minutos son vitales. Por eso, puede marcar la diferencia que cada persona tenga los conocimientos de la técnica de RCP y sepa utilizar un Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Milagro en un avión: un médico argentino le hizo RCP durante una hora y media a una turista holandesa y la salvó

PERFIL participó de una capacitación de Vittal, organización de urgencias y emergencias médicas, donde los profesionales explicaron los pasos a seguir ante una situación de esta naturaleza y despejaron dudas sobre estos procedimientos, descartando el debate que se había generado en torno al caso de Fernando Báez Sosa. En el juicio, la defensa había planteado que la muerte del joven, que fue golpeado brutalmente por un grupo de rugbiers, fue producto de una maniobra de reanimación mal hecha. La hipótesis fue totalmente descartada.

"En un país serio alguien que diga algo así tendría que estar preso", sostuvo el instructor. La frase, fuerte y concreta, fue para aclarar que es “un acto altruista, desinteresado y solidario" y que al realizarlo de manera precoz pueden "duplicar las chances de sobrevivir" del paciente.

También indicó que la gente "no debe tener miedo" al realizar RCP, ya que están amparadas por la Ley 27.159 y no pueden ser enjuiciadas si se siguen las maniobras y lineamientos de los protocolos internacionales.

5 pasos para poder salvar una vida

La RCP permite mantener la oxigenación de los principales órganos, con compresiones torácicas, en situaciones donde la persona no tenga pulso, no respire o haya tenido un evento súbito de pérdida de conciencia y haya cesado la respiración y la circulación.

“La mayoría de las eventualidades ocurren en lugares públicos, el trabajo o en el hogar", destacó la Dra. Paola Caro, directora Médica de Vittal. También se debe tener en cuenta que el procedimiento varía en caso de que se trate de un adulto, un niño o un lactante.

RCP en adultos.

¿Cómo nos damos cuenta si alguien necesita RCP? Si una persona está inconsciente, nos acercamos y evaluamos su estado, es decir, lo tocamos y preguntamos "¿Me escuchás? ¿Estás bien?". Si no responde, evaluamos su respiración: tiramos con cuidado su cabeza hacia atrás y observamos si hay movimientos de tórax y de abdomen. Contamos hasta 10 segundos, si en ese tiempo no respira y está inconsciente, hay riesgo de vida.

En la cadena de supervivencia, estos son los pasos a seguir:

► Reconocer la situación de emergencia: Acercarse a la persona, tocarla y hablar con ella. Evaluar la respiración y el entorno (si es seguro practicar las maniobras).

► Llamar al sistema de salud o a un servicio de emergencias y pedir que otra persona alcance un DEA (Desfibrilador Externo Automático).

► Comenzar las maniobras de RCP: Realizar compresiones fuertes y rápidas colocando las manos y brazos como se observa en la imagen superior a la altura del tórax. Intercambiar esta función con terceros para el relevo en las compresiones hasta el arribo de la ambulancia. Se recomienda una relación de 30 compresiones antes de cada 2 ventilaciones ("boca a boca") por ciclo. Cada cinco ciclos se evalúa la respiración. Las compresiones deben realizarse hasta que la persona despierte o hasta que llegue la ambulancia.

► Si llega el DEA utilizarlo y seguir sus instrucciones.

► Cuando llega la ambulancia, frenar y dejar que los profesionales se ocupen de la situación. Toda persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio necesita atención médica profesional.

Qué es el DEA (Desfibrilador Externo Automático)

El DEA es un equipo que aplica una descarga de corriente al corazón para restablecer el ritmo cardíaco de una víctima de paro cardiorrespiratorio causado por fibrilación ventricular. Para utilizarlo no es necesario ser personal de la salud, pero es recomendable obtener estos conocimientos de manera previa al complementar un curso de RCP.

La Federación Cardiológica Argentina (FCA) asegura que en nuestro país ocurren unas 30.000 muertes súbitas por año, es decir, 80 muertes súbitas por día ó 1 cada 20 minutos. “La muerte súbita puede afectar a personas de cualquier edad, sexo y estado físico, en cualquier momento. El 75-80% de los casos de muerte súbita se deben a una fibrilación ventricular y el 90% de ellos se producen en entornos extra hospitalarios”, afirmó la Dra. Caro.

La posibilidad de sobrevida de una persona con un paro cardíaco por fibrilación ventricular es del 5%. Pero al usar un DEA sumado a las maniobras de RCP, "este porcentaje sube hasta un 75% si se aplica antes de los tres minutos. Por cada minuto que pasa la posibilidad disminuye un 10%”, enfatizó.

Mitos en primeros auxilios

Ya no es necesario aplicar respiración boca a boca. El cambio se había instalado desde hacía un tiempo y la pandemia lo consolidó. Ahora, las maniobras de resucitación pueden hacerse con las compresiones cardíacas en el pecho.

A diferencia de las películas, es poco probable que la persona a la que se le practicó RCP vuelva en sí en el momento, especialmente si se trató de un paro cardiorrespiratorio y no de un paro respiratorio. Hay que tener en cuenta que lo más probable es que su corazón hubiera estado latiendo débilmente, así que si no recobra el sentido no significa que se esté haciendo mal.

La historia de Dylan, el héroe de 11 años que aprendió RCP y le salvó la vida a un abuelo

Es falso que si una persona comienza a convulsionar se debe meter un objeto en la boca para evitar que se trague la lengua. Tampoco se deben impedir los movimientos ni sujetar a la persona. Sólo se debe colocar una almohada o algún elemento similar debajo de su cabeza para que no se golpee, retirar objetos que puedan lastimarla y controlar el tiempo de las convulsiones.

Sí se debe colocar a una persona de costado tras una convulsión o desmayo, con brazos y piernas estiradas, controlar su respiración y comunicarse con el servicio de emergencias.

Cuando una persona se atraganta, evaluar si tose, habla o emite sonidos. Si es así, la obstrucción es parcial y se debe estimular que tosa fuertemente. Si no lo puede hacer, efectuar la maniobra de Heimlich: abrazar a la persona por la espalda y por debajo de sus brazos; colocar una pierna entre las de la persona por si se desvanece, poner una mano en puño cerrado arriba de su ombligo, en la línea media del estómago, y colocar la otra mano sobre el puño; hacer presión con el puño sobre el abdomen hacia atrás y arriba (movimiento de "J").

fp / ds