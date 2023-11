"Momento emotivo": fue presidente de la mesa donde votaba su hermana a la que nunca conoció

En medio de la tensión por el balotaje que dejó como ganador a Javier Milei, en redes sociales se viralizó una conmovedora historia que tuvo lugar en Recoleta: un hombre vio por primera vez a su hermana ya que la mujer votó en la misma mesa donde él era presidente.

"Mi nota de color de esta elección: en la mesa donde soy presidente de mesa vota también mi hermana. Nunca la conocí así que si viene a votar hoy vamos a tener momento emotivo en la mesa", relató Christian Crivelli a través de su cuenta de X (ex Twitter) junto a una foto de la lista de electores donde se ven los nombres de ambos.

El joven que fue autoridad de mesa se percató del llamativo hecho durante la primera hora de la mañana, minutos antes de las 8:30, aunque horas después, para las 15:20, aún no había tenido novedades sobre su hermana. "La espera es insoportable", manifestó desde la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°1 Sáenz Peña, en CABA.

Mientras esperaba con ansias la llegada de la mujer, Christian aprovechó el tiempo para contextualizar la historia y explicó por qué no conoció antes a su hermana. "En líneas generales es porque ella es solo hija de mi papá y como que nunca fui muy apegado a las relaciones familiares. Todo condujo a que no pudiéramos conocernos", detalló.

Las perlitas del balotaje: de la novia y el Hombre Motosierra al Chiqui Tapia "vestido de urna"

"Es hija de mi papá (tampoco lo conocí, murió en 2004). Nunca se dio, mi mamá también falleció en 2005 así que generé como una coraza de la no familia y nunca le presté atención. Vamos a ser si aparece", profundizó y agregó que ambos viven a dos cuadras de distancia aunque nunca antes se cruzaron.

La publicación del joven no tardó en llenarse de usuarios curiosos que esperaban expectantes el final de la "novela" y le preguntaban constantemente si había tenido novedades y si ella había aparecido.

En este contexto, Christian precisó que ambos votan en la misma mesa "hace como seis años" y especuló: "Seguramente tiene el mismo dato de que votamos en la misma mesa (pasa hace como tres elecciones). Pero bueno, nunca se dio".

¿Cómo terminó la emotiva historia del balotaje?

Finalmente, a las 18:12 la historia tuvo un final feliz y Christian anunció en redes sociales que se reencontró con su hermana, con quien mantuvo una larga charla en medio de la emoción del momento.

"QUIERO CONTARLES A TODOS QUE LLEGÓ. Estuvimos hablando más de una hora hasta que cerró la escuela. Gracias a todos por la buena onda", expresó a través de la misma cuenta por donde había relatado la historia a lo largo del día.

Con respecto al tan esperado encuentro, concluyó: "Sacamos foto, pero no la vamos a compartir. El encuentro fue re lindo, mi hermana me cayó de diez. Por otro lado, me escribieron de algunos medios con la mejor pero prefiero no profundizar ya toda la locura que surgió con el tuit viral. Gracias".

AS.

LT.