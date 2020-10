Tras siete meses, volvieron a habilitar los albergues transitorios en la Ciudad

Reserva previa, disposición de alcohol en gel en los espacios comunes y “limpieza profunda” de las habitaciones una vez que se desocupen son, entre otros, los principales protocolos sanitarios establecidos por la Ciudad para la reapertura de los albergues transitorios que se determinó ayer.

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, fue aprobado el “protocolo para la prevención y manejo del Covid-19 en alojamientos hoteleros y parahoteleros con fines no turísticos” que engloba a los albergues transitorios.

El rubro nuclea a unos 120 establecimientos en la Ciudad que dejaron de funcionar en marzo pasado cuando se dispuso el aislamiento, pero que en las últimas semanas reclamaron su reapertura tras la habilitación de los hoteles de pasajeros en el distrito.

El protocolo contempla medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus específicas para los hoteles de alojamiento por horas, entre ellas, que la atención será “únicamente con reserva previa”. “A tal fin se deberá preguntar a los concurrentes si poseen algunos de los síntomas indicados para el Covid-19 antes de otorgarles un turno”, precisa la normativa que se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, también se precisa que “se deberán cumplir durante los procesos de entrada y salida del establecimiento las pautas de higiene y seguridad, así como el distanciamiento”; en tanto que en caso de utilizar tarjetas o llaves para la apertura de habitaciones destinar, en la recepción, un recipiente con desinfectante para su depósito o guarda al finalizar la estadía o tras cada uso”, agregan las especificaciones del protocolo.

La norma incluye también la posibilidad de utilizar “alcohol en gel en todos los espacios comunes y garantizar la provisión de agua, jabón y toallas descartables en sanitarios, asegurando su reposición”; y establece la “ventilación de las habitaciones el mayor tiempo posible y durante su limpieza y desinfección” .

La semana pasada, la Legislatura, a instancias de un proyecto del legislador Sergio Abrevaya (GEN) pidió al Ejecutivo la reapertura de los albergues transitorios. En este sentido, el diputado señaló a PERFIL: “Es un sector que da trabajo a miles de personas, está repartido en los barrios y ofrece la posibilidad de intimidad después de siete meses. Esto no es sólo para las parejas que viven separadas, sino también para las que viven juntas y no encuentran un espacio para la intimidad. Hace a la salud mental y suma una actividad más para mover la economía en esta extendida cuarentena que no se reconvierte y sólo termina habilitando actividades a cuentagotas”, completó.