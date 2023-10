Tucumán vivió un insólito incidente este miércoles 25 de octubre, cuando un camión cargado con papas volcó después de chocar con un taxi. Tras el impacto, un grupo de vecinos saqueó una gran cantidad de la mercancía que se derramó en la ruta, según informaron medios locales. Este incidente fue capturado en un video que se difundió en las redes sociales.

Cerca de las ocho de la mañana del miércoles se produjo un accidente en la autopista que conecta San Miguel de Tucumán con Famaillá, en la zona de Cementerio del Ángel. En este incidente, un camión de carga que transportaba papas choco con un taxi y posteriormente volcó, de acuerdo a lo informado por el diario La Gaceta.

La situación generó alarma entre los vecinos locales, quienes se dirigieron al sitio del accidente y se apoderaron de las bolsas de papas que se habían esparcido en el lugar. Ante esta situación, la Policía, con la asistencia de personal de Infantería, intervino con balas de goma para evacuar la zona y prevenir el saqueo de la mercancía.

Mientras se aguardaba la realización de las pericias necesarias y el trabajo de recuperación y carga de las papas en un segundo camión, diversas familias esperaban la autorización para recoger los tubérculos. Sin embargo, los agentes de seguridad se mantenían firmes en su posición y no permitían que avanzaran.

Solo se consigue en Córdoba: volcaron en la misma esquina un camión de fernet y luego otro de cola

“Estamos esperando para poder llevarnos la papa. Nos dijeron que esperáramos hasta que liberen el seguro del camión. Con la necesidad que hay, todos están aquí. El kilo de papa sale $ 500. Fue una desgracia con suerte. Mirá cómo quedó el auto, aunque la gente está bien (por los conductores)”, dijo una de las vecinas en diálogo con La Gaceta Play.

“La situación se está yendo de las manos en todas las casas. Todos los días aumentan las cosas. No debe pasar eso. Yo tengo un trabajo seguro, pero no me alcanza la plata. De qué vive la gente que no tiene trabajo, y los planes sociales no alcanzan”, sostuvo la mujer.

Franco, un joven que esperaba junto con otros la autorización de la policía para recoger las papas que se encontraban esparcidas en la autopista, compartió sus frustraciones en una entrevista con el equipo periodístico local.

"Se llevaron hasta la última achura": volcó un camión frigorífico en Salta y le robaron centenas de kilos de carne

“Sólo queremos comer nosotros. Anoche hemos ida a comprar un poco de papa y el kilo estaba mil pesos. Si las papas están tiradas ahí, nosotros somos todos de un asentamiento y tenemos hambre. Nos están apuntando pero yo sólo quiero juntar las papas del piso”, expresó en diálogo con el periodista.

Consultado por si creía que podría llevarse algo, el vecino respondió sin vueltas: “No es si creemos. Lo vamos a hacer porque tenemos hambre. ¿Qué esperamos de los políticos? Tenemos que esperar a que caiga un camión para tener algo para comer. Esto no es para vender, es para mi casa. Lo primordial son mis dos hijos”.

Luego de varias horas de incertidumbre, un considerable grupo de residentes burló la barrera policial y se lanzó al saqueo de la carga, desatando escenas de caos y desesperación con carreras y gritos.

La situación se volvió tensa cuando las fuerzas policiales procedieron a evacuar el área cercana al camión accidentado. Ante la determinación de los vecinos por alcanzar la carga, los policías utilizaron balas de goma como medida disuasoria, lo que ocasionó la interrupción del tráfico durante varios minutos.

BR/ff