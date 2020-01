Se sacó una tierna foto con su novia, su suegro le hizo una broma y las respuestas fueron desopilantes

por Florencia de Sousa

Un joven compartió en su cuenta en Twitter, donde tiene 40 mil seguidores, una tierna postal con su novia, sentados y abrazados mientras disfrutan de una tarde de verano. Sin embargo, la bucólica escena se vio interrumpida por el padre de su pareja, que aparece detrás de su yerno con un cuchillo mientras simula que lo quiere "atacar" por la espalda. El chico tituló el posteo con una consigna y fue furor: "¿Quién me ayuda a borrar a mi suegro que salió hermoso ahí?". Las respuestas fueron miles, y desopilantes.

Todo comenzó cuando Matías Iván (@MatiasIvan123 en Twitter) decidió, para pasar el rato, publicar una foto en la red social, en la que aparece junto a su novia en un espacio al aire libre donde se celebraba un cumpleaños. Sin embargo, el detalle de su suegro de fondo en la foto hizo que el chico de 19 años realizara un pedido a sus seguidores: que editen la imagen para borrar al padre de la novia.

QUIEN ME BORRA A MI SUEGRITO Q SALIÓ HERMOSO AHI pic.twitter.com/M2ix4ntHxz — Matt⚡️ (@MatiasIvan123) January 26, 2020

Su pedido no es algo fuera de lo común. Miles de usuarios acuden a diario a las redes sociales a pedir que otras personas, generalmente más hábiles en la edición de imágenes, corrijan un error de una foto o la editen para que parezca que visitaron un lugar famoso. Las ediciones, un género en sí mismo, suelen derivar en resultados humorísticos, como le ocurrió a un joven que pidió que se arregle su postal frente a la Torre Eiffel.

Entre las "soluciones" que encontraron en la red para 'tapar' la figura del hombre, aparecieron muchos personajes reconocidos: Ricardo Fort; el músico El Polaco; Rubén Deicas, líder de Los Palmeras; 'Chucky' el muñeco maldito; el tuitero 'gourmet' Maximiliano Rodríguez y hasta el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner. Otros fueron por más y no sólo reemplazaron al suegro con sino que hicieron lo mismo con el propio Matías. Así se pudo ver en una foto donde los caracterizaron como los jugadores de fútbol Maxi López y Mauro Icardi.

Te va a clavar el cutucuchillo!! pic.twitter.com/INMgjhAHT8 — Facu Aguirre (@facuaguirre3228) January 27, 2020

El posteo, realizado el 26 de enero, recibió más de 90.000 likes y cientos de respuestas. "No pensé que iba a tener esa repercusión, lo tuiteé con el fin de conseguir la foto editada y borrarla a los pocos minutos", contó Matías a PERFIL. En ese sentido, el joven modelo precisó: "Me reí mucho con las respuestas que hubo".

Te puse un facheros mejor @Pato9z pic.twitter.com/beRmwqFgOy — Un tirri cualquiera (@Lucas40632722) January 27, 2020

Asimismo, contó que la relación con su suegro es "genial"; pero reconoció que aún no vio el tuit en cuestión. Respecto a la reacción de su pareja ante la viralización, señaló: "Se rió demasiado y no puede creer las respuestas que hay. Me dijo 'qué loca que está la gente'.

No sé hacer lo que pedís asique te hice esto, felices pascuas prro pic.twitter.com/AaCLuPJxnn — 𝐌𝐚𝐭𝐢𝐚𝐬 🦒 (@Matii_Castee) January 27, 2020

Ahí te va pic.twitter.com/1RYu0McI85 — Chesco Ibañez (@Chesco_ibcesnik) January 27, 2020

Finalmente, algunos le dieron una mano y le compartieron la foto de él con su novia, sin ningún otro familiar presente, como había pedido en un principio.

