Su marido le arruinó un pantalón y ella quiere venganza: vende a su pareja por Internet

Un matrimonio norteamericano se convirtió en protagonista de una desopilante historia que se viralizó en los últimos días en redes sociales. Todo comenzó cuando el hombre quiso ayudar en los quehaceres domésticos a su mujer y se ofreció a encargarse del lavado de ropa de la familia. Sin embargo, algo falló y un pantalón que metió en el lavarropas, que justamente era la preferida de su esposa, se encogió. Ante esto, ella decidió tomar una drástica medida: vender a su marido por Internet para lograr recuperar algo de dinero que le permita comprarse una nueva prenda.

En un grupo de Facebook, la mujer publicó, como si fuera un aviso de venta, dos fotos del hombre con el pantalón achicado en sus manos. En una de las imágenes se lo puede observar profundamente apenado. Luego, bromeó y aseguró que quería vender a su esposo por la módica suma de 111 dólares, para recuperar algo del dinero que perdió al arruinar esos pantalones que le costaron U$S 199.

Pero no todo terminó allí, dado que no solo no hubo interesados en adquirir al hombre en cuestión, sino que además el pantalón, que es de la marca australiana Spell by Gypsy Collective, se encuentra agotado, según consignó el sitio de noticias británico Metro.

El pantalón que compró la mujer le costó 199 dólares y ahora se encuentra agotado. Foto: Gentileza Metro.co.uk

La publicación rápidamente fue compartida y comenzó a recibir cientos de comentarios y otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. "Mi esposo también tiene prohibido lavar algo mío después de haberlo hecho y hacerme tirar una camisa de seda muy cara y muy preciada", escribió una usuaria.

Por su parte, otra se mostró en la misma línea y contó que su pareja le arruinó un sweater y ella decidió tenerlo colgado en su placard como como de advertencia hacia el hombre: "Todavía cuelga en mi bata para que él lo vea como un recordatorio de que nunca vuelva a tocar mi ropa", sentenció.

Asimismo no faltaron quienes a modo de broma respondieron a la puesta en "oferta" del marido que le dejó el pantalón como para que lo use un niño de 8 años y no una mujer adulta, y le señalaron con humor: "Creo que vas a tener problemas para venderlo".

F.D.S./F.F.