Ilhabela, un paraíso tropical accesible en crucero de lujo

En Ilhabela, uno de los pocos municipios archipiel{agicos de Brasil, hay 42 playas rodeadas de montañas con vegetación de la Mata Atlántica. Hay senderos con agua dulce, avistaje de aves, peces de colores y una pintoresca ciudad para recorrer a pie. No es casual que este paraíso de la costa de Sao Paulo se haya convertido en uno de los destinos tropicales favoritos del turismo y en una parada obligatoria para muchos cruceros que recorren la costa brasileña, incluso para los más exclusivos.

La pandemia tuvo un fuerte impacto en el turismo de cruceros. En el 2021 se registraron 4,5 millones de cruceristas en todo el mundo, la cifra más baja de los últimos diez años. Sin embargo, apenas se controló la emergencia sanitaria, el sector comenzó a repuntar: en el 2022 -el último año del que hay estadísticas-, 20,5 millones de personas apostaron por esta forma de viajar.

Crucero. En la ecuación precio y calidad, es una opción ventajosa para varios segmentos de viajeros

La combinación entre las comodidades de lujo de un crucero con destinos naturales paradisíacos son un combo perfecto para quienes buscan tener una experiencia completa. Por eso, desde que el sector volvió a tener fuerza aparecen cada vez más novedades.

Una de las últimas de la costa atlántica es el MSC Grandiosa, el crucero más grande que navegará en aguas brasileñas en toda la historia y que, como no podía ser de otra manera, incluyó a Ilhabela entre una de sus paradas.

Ilhabela. Con 41 playas y pocos kilómetros al sur del Trópico de Capricornio, justo al sur del Trópico de Capricornio, todas las islas suma 348 kilómetros.

MSC Grandiosa, experiencia completa

Ilhabela está conformado por 14 islotes. Si se aterriza en el Aeropuerto de São José dos Campos (el más cercano, a 100 kilómetros) o en el Aeropuerto de Cumbica en San Pablo (la segunda opción, a 200 kilómetros) se debe tomar un bus a São Sebastião, desde donde sale un ferry que cruza el canal hasta la isla principal del archipiélago. El traslado completo cuesta entre 330 y 410 reales.

Capilla Sixtina. El techo de la Galleria Grandiosa (98,5 metros) proyecta pinturas de artistas famosos como la obra cumbre de Miguel Angel Buonarroti.

Por las calles de la pintoresca ciudad de 30 mil habitantes, hay un tipo de pasajero que es fácil de reconocer: el crucerista. Sobre todo en la temporada alta de cruceros en Brasil, entre los meses de octubre y abril, cada día desembarcan miles de personas de todo el mundo para disfrutar durante el día de sus playas y su gastronomía.

Esa es la propuesta de MSC Grandiosa, que acaba de inaugurar una nueva ruta que ofrece itinerarios de 6 y 7 noches con embarques en Santos y escalas alternas en ciudades como Buzios, Ilha Grande, Maceió y Salvador.

Galería Grandiosa. Con capacidad para 6300 pasajeros distribuidos en 19 cubiertas es difícil sentirse sola, pero quienes buscan privacidad la encuentran.

El objetivo es tentador: disfrutar a bordo de comodidades y actividades de primer nivel con pausas en rincones tropicales naturales.

El crucero tiene una capacidad para 6300 huéspedes, 2421 cabinas y 19 cubiertas. En el corazón del buque se encuentra la Galleria Grandiosa, un extenso paseo de estilo mediterráneo con techo de LED, que actúa como centro social con restaurantes, bares, salones y tiendas de marcas internacionales.

Durante el tiempo que están a bordo, los huéspedes pueden disfrutar de 11 restaurantes -cinco de ellos especializados-, 21 bares y salones, un teatro con espectáculos al estilo de Broadway, una discoteca, el MSC Aurea SPA, un gimnasio, cinco piscinas, nueve bañeras de hidromasaje, un gran parque acuático, zonas infantiles, un área de juegos que incluye un simulador MSC Formula Racer y un cine XD, y el Carousel Lounge, donde se presentan shows exclusivos.

Teatro. Una variada cartelera anima todas las noches con una obra diferente.

Los cruceristas pueden disfrutar de las instalaciones del MSC Grandiosa y hay opciones para todos los gustos, desde un desayuno tranquilo en el balcón de la cabina mirando al mar o bailar música brasileña al costado de la cabina.

6 y 7 noches no alcanzan para todo lo que puede hacerse abordo del MSC Grandiosa. Hay escalas en Buzios, Ilhabela, Ilha Grande, Maceio y Salvador.

En este recorrido inaugural, además, los huéspedes pueden elegir desembarcar y pasar un día entre montañas y playas en paraísos como Ilhabela.

Grandiosa, una ciudad tecnológica que navega

El MSC Grandiosa es imponente y PERFIL pudo constatarlo, gracias a una invitación especial para participar del viaje inaugural de la temporada. El buque tiene 460 mil metros cuadrados, 331 metros de largo y 19 puentes (niveles), entre los que se distribuyen 2421 camarotes. En total, hay capacidad para 6300 pasajeros. Se podría decir que se trata de una ciudad que navega, en la que los pasajeros pueden cruzarse con cruceristas de todas partes del mundo.

Unos 1700 empleados se reparten entre cada sector del crucero y los pasajeros cuentan con atención permanente. Pero no solo eso. Los huéspedes tienen la opción de descargarse la app MSC for Me, donde se detallan los horarios de cada actividad, se pueden reservar restaurantes y tours. Además, en cada puente hay recursos tecnológicos con pantallas gigantes táctiles en las que se puede chequear el itinerario.

En su búsqueda por optimizar la atención personalizada, en los camarotes de MSC Grandiosa hay un sistema de inteligencia artificial (similar al Siri de Apple) que responde preguntas y orienta a los pasajeros.

Tecnología y arte se combinan en el MSC Grandiosa. Cada cubierta rinde homenaje a un artista y en los pasillos de los camarotes se despliegan reinterpretaciones de Gauguin, Picasso, Van Gogh, Monet o Francisco de Goya. Y en la pantalla LED del techo de la Galleria Grandiosa (de 98,5 metros de largo) se muestran proyecciones de pinturas de artistas como Miguel Angel.

Inmenso. El MSC es el mayor crucero que llegará esta temporada a Brasil. Para no perderse abordo, los pasajeros cuentan con un sistema de inteligencia artificial (similar al Siri de Apple) que les responde preguntas para orientarlos.

El paseo por la Galleria Grandiosa incluye tiendas de marchas internacionales. Todas las compras a bordo son libres de impuestos aunque, en caso de que el huésped sea argentino y utilice su tarjeta de crédito, se cobrarán aquellos que están vigentes en la actualidad para compras en el exterior.

Disfrutar del agua y navegar

Además de la tecnología de punta, una de las características del MSC Grandiosa es sus múltiples espacios para disfrutar del agua. Jacuzzis para relajarse, piscinas para aprovechar el sol y un parque acuático para quienes prefieran la acción… todos tienen opciones.

Piscina cubierta. Safari Pool tiene un techo retráctil que puede correrse.

En la parte central del crucero, llamada Atmosphere, se ubica la piscina principal, frente a una pantalla gigante y un escenario. Con actividades diarias, hay animadores que organizan juegos, clases de baile o actividades físicas. En el sector hay reposeras y barra de tragos.

En el último puente está el parque acuático Wild Forest con dos toboganes de agua y un puente colgante de 82 metros de largo.

Wild Forest. Tobogantes de agua y un puente colgante abordo del crucero.

La Safari Pool es una piscina cubierta por un techo retráctil que se abre o se cierra de acuerdo al clima.

En total, hay nueve jacuzzis en todo el crucero. Además, para quienes busquen más tranquilidad todavía está el MSC Aurea Spa, donde se realizan tratamientos termales, baños terapéuticos, masajes, barbería y peluquería.

En síntesis, vacaciones diferentes y para no privarse de nada justo al sur del Trópico de Capricornio y a tan solo 140 km de la frontera con el estado de Río de Janeiro.

MM