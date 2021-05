Valdés exigió derecho a réplica contra Santoro y lo desafía a un reportaje conjunto

Vengo a pedir derecho a réplica respecto del reportaje que Daniel Santoro le concediera a los alumnos del Ciclo de Entrevistas de la carrera de Posgrado de Periodismo de Investigación. Allí este personaje me adjudica acciones que jamás he realizado.

El Sr. Santoro MIENTE cuando me responsabiliza por sus desdichas judiciales. Miente en su relato de su vinculación con el espía Marcelo D'Alessio, con quien cometió delitos de extorsión desde hace muchos años. Sus números no cierran. Por eso aquí paso en limpio una breve cronología.

1. Santoro dice que fue la periodista Virginia Messi, jefa de policiales de Clarín, quien le presentó a D’Alessio. Lo señaló en el Juzgado de Dolores y a los periodistas en la vereda del mismo. Aquí el link con sus dichos originales. Esta explicación suscitó la desmentida inmediata de Messi, quien publicó en sus redes sociales un escrito titulado “No aclares que oscurece”. Sus palabras son contundentes y me eximen de mayores comentarios.

2. MIENTE Santoro al referirse a la fecha del primer encuentro con su compañero de andanzas judiciales. En un reportaje con Sebastián Lacunza para elDiario.Ar con fecha 20 de abril de 2021, dijo que conoció a D’Alessio el 25 de noviembre de 2016. Una verdadera pena que la memoria le falle, ya que Rolando (Rolo) Barreiro el otro espía empleado y socio de D’Alessio, también procesado en la causa de los contenedores, declaró en indagatoria ante Ramos Padilla el sábado 30 de marzo de 2019 que “Marcelo D’Alessio tenía una relación casi familiar con Daniel Santoro. Ambos se visitaban entre sí e iban a sus casas. Tengo entendido que las mujeres eran amigas y D’Alessio me ha enviado fotos con Santoro y los he visto juntos, por ejemplo, en el juzgado de Aguinsky”. (SIC). Casualmente, en otra causa (la que tramita en el Juzgado Dolores) un tercero (Barreiro) declara que él, D’Alessio y Daniel Santoro se encontraban en el Juzgado de Aguinsky donde se intentaba que el Juez involucre en el expediente a Gabriel Traficante con el fin de extorsionarlo por U$ 90.000.

3. MIENTE SANTORO. Por eso tanto D’Alessio como Santoro, fueron procesados por el Juez Luis Rodríguez titular del Juzgado Federal 9, por la extorsión sufrida al empresario Gabriel Traficante, que comenzó el 2 de noviembre de 2016, tal cual se encuentra judicialmente acreditado.

La operación consistía en amenazar al empresario con involucrarlo a través de Clarín en la “Mafia de los Contenedores”, una causa que ya estaba siendo investigada en el fuero penal económico. A cambio, D’Alessio exigía una coima de U$S 90.000 para evitar el calvario. El empresario Traficante rechazó la amenaza. Por lo cual, Santoro concretó la nota en su contra con fecha 26 de noviembre de 2016.

El 27 de noviembre de 2016, es decir un día después de esta nota en el programa La Cornisa de Luis Majul vuelve a la carga contra Traficante solo para presionar al Juez que lo involucre en el expediente.

Cabe aclarar que hasta ese día Traficante ni siquiera estaba nombrado en el expediente, y al continuar negándose a pagar la extorsión, vuelve a la carga Santoro con una nota el 9 de diciembre del mismo año.

Resulta muy llamativo que, con este antecedente, Santoro siguiera utilizando entre 2016 y 2019 a un probado extorsionador como fuente. También es discutible, con qué clase de buena fe se lo presentó a Elisa Carrió, Alejandro Fantino y Carlos Stornelli, solo para mencionar casos de pública trascendencia. Menos comprensible es cómo llegó a escribir el libro El mecanismo con D’Alessio sabiendo ya que lo habían denunciado por extorsionador en 2016.

Por ser piadoso no haré mención al inventario de elogios con que se refería Santoro a su amigo y socio cuando lo llevaba a la televisión estando ya en conocimiento de que tenía una denuncia de extorsión. No parece que estemos ante un error humano, sino ante un verdadero mecanismo delictivo o modus operandi para llevar adelante extorsiones y operaciones políticas. Nada que ver con el objeto de estudio de una carrera periodística.

El desenlace de esta historia es ya conocido. Tanto Santoro como D’Alessio fueron multiprocesados en dos causas diferentes. Una en Dolores y otra en Comodoro Py, sin que yo haya tenido rol alguno en ninguna de las dos. Pero sí me parece importante contarles cuál fue mi experiencia con él. A qué se deben sus constantes agresiones hacia mi persona.

Nunca tuve polémicas con Daniel Santoro. Estuve en el programa Animales Sueltos junto a él el 22 de octubre de 2018 donde me trató muy educadamente. Les adjunto el video completo para que lo vean.

Pero ese día fue el principio de todo el espionaje contra mi persona. En un momento fuera de cámara, Alejandro Fantino me pide conocer a Cristina Fernandez de Kirchner. El encuentro se produjo el 7 de noviembre de 2018 en mi casa, los tres. Al salir de la reunión, Fantino se dirigió a conducir su programa de esa noche con la alegría de haber conocido a la dirigente política más importante de la República Argentina, sensación que quiso compartir con sus colegas.

Esto enfureció a Daniel Santoro quien, cuando escuchó a Fantino, rápidamente se comunicó con el inseparable D’Alessio. Todo terminó en un informe de inteligencia fechado 14 de noviembre de 2018, que aparece en el allanamiento de la casa de D'Alessio hecha por el juez Ramos Padilla. El expediente “Operacion Fantino” transmite las terribles acusaciones que Santoro despotricaba sobre cada uno de sus compañeros de trabajo (Alejandro Fantino y Romina Manguel, por ejemplo). Misteriosamente, el 14 de noviembre, el diario Clarín publica que la cena se realizó en mi vivienda y yo empecé a ser espiado por D’Alessio, Bogoliuk, Degastaldi y su banda de criminales. Esto se lo debo a Daniel Pedro Santoro.

Si tenemos que referirnos a la causa de espionaje tramitada en Dolores, o lo que Santoro prefiere llamar Operativo Puf, su relato no puede ser más desconcertante. D’Alessio comenzó a extorsionar a Pedro Etchebest, el 28 de diciembre de 2018 según consta en el expediente y las pericias realizadas sobre el Whatsapp de ambos. Se valió, como en la Causa de los Contenedores, de notas que Santoro le escribía a pedido en Clarín. ¿Se dan cuenta que yo era blanco de espionaje desde la cena de CFK y Fantino? ¿Qué puedo haber inventado yo?

Santoro, quien me había declarado su enemigo por el odio que Cristina le generaba, me quiere involucrar en algo que sucedió después que él nos declara la guerra a Fantino y a mí (involucrando también a Romina Manguel, quien no había tenido ninguna participación en ese encuentro). Solo basta recordar que, tras este altercado, Daniel Santoro fue separado del programa “Animales Sueltos” por pedido de sus compañeros de trabajo.

Tampoco me entra en la cabeza por qué FOPEA y la Academia Nacional de Periodismo nunca repudiaron el espionaje ilegal a que fueron sometidos por la Agencia Federal de Investigaciones Carlos Pagni, Romina Manguel, Hugo Alconada Mon, Alejandro Fantino, Rodis Recalt, Victor Hugo Morales, Eduardo Feinmann, mas los 403 periodistas acreditados para el G20 según se lee acá en P erfil.com .

Me someto al reportaje que los alumnos de Perfil Educación quieran hacerme y a su vez también propongo ante los estudiantes de Periodismo de Investigación que nos convoquen juntos a Daniel Santoro y quien esto escribe y entregando cada uno los celulares a los peritos que ustedes convoquen para que auditen mi teléfono y el de Santoro (ahora hay un programa que recupera los chats borrados).

En su carácter de periodistas de investigación les recomiendo que se pregunten por qué Virginia Messi, periodista jefa de la Sección Policiales de Clarín, escribió que la Morsa NO era Anibal Fernandez, dando por finalizada la campaña más cruel de destrucción de imagen de un dirigente político que peleaba con sus convicciones para ser Gobernador de la Provincia?, ¿quienés cubrieron el triple crimen? Se van a encontrar con las mismas personas que hablamos en este documento.

Viva el Periodismo de Investigación que se anime a ir a fondo contra el espionaje ilegal, hay muy buenos periodistas en Argentina, lo que es inconcebible es que alguien que está doblemente procesado por extorsión sea el DIRECTOR de ÉTICA de la Academia Nacional de Periodismo.

Saludos y a disposición,

Eduardo Félix Valdés



Postdata: Adjunto más recortes periodísticos que amplían la información y que prueban lo que digo.

Por último, sugiero busquen programa de Animales Sueltos el día participa el Espía Marcelo D'Alessio y vean cómo lo presenta Santoro al espía, esto es dos un año después de estar denunciado por extorsión por Gabriel Traficante, lo han sacado de la web, se creyeron impunes.