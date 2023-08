Alegría: Juanes vuelva a cantar a nuestro país

Un video en el que estaba tomando mate lo anticipó: Juanes vuelve a la Argentina luego de una prolongada ausencia para hacer un show (por ahora) en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) para presentar su nuevo álbum Vida Cotidiana. El artista colombiano, ganador de veintisiete premios Grammy y Latin Grammy a lo largo de su exitosa carrera y que lleva vendidos más de 16 millones de discos a nivel mundial, se presentará el próximo 5 de noviembre en Buenos Aires,

Pero como hace tiempo que no nos visita y lo queremos tanto, en ese show no van a faltar canciones tan queridas como Me enamora, Es por ti, Volverte a ver, A Dios le pido, Fotografía y Para tu amor, que nos dejará el colombiano junto a su banda. EL show es parte de la gira 2023 con producción de Fénix Entertainment que lo llevará por México, España, Francia, Países Bajos (Holanda), Bélgica, Paraguay, Chile, y Bolivia.

Vida Cotidiana es el primer disco con canciones originales desde Más futuro que pasado (2019). En este nuevo trabajo, que contó con la producción del argentino Sebastian Krys, Juanes combina el regreso a sus raíces de guitarras roqueras con su esencia latinoamericana, en una fusión de sorprendente calidad. Compuesto durante la pandemia, sus logradas canciones ofrecen una mirada introspectiva y madura sobre la vida, el amor, las relaciones familiares y los temas sociales.

Las entradas salen a la venta hoy y podés encontrar toda la info acá.