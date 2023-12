Hoy salen a la venta las entradas para ver a los Jonas Brothers en abril de 2024

Los fans argentinos esperaban desde hace meses este anuncio que por fin se confirmó!: los Jonas Brothers vuelven a la Argentina en 2024 para brindar un show en el Movistar Arena (Humboldt 470, CABA) el 25 de abril! Si algo quedó claro desde que volvieron a juntarse en 2019 luego de un impasse de seis años, es que la magia de los Jonas Brothers, uno de los sucesos de Disney más exitosos de todos los tiempos, está intacta: esta nueva etapa los encuentra en la cresta de la ola, más fieles que nunca a su sonido y con el respaldo de sus casi 20 años de trayectoria. Desde su regreso triunfal y más aún tras el anuncio de la gira mundial “The Tour: Five Albums. One Night”, con la que recorrieron Norteamérica en 2023, en la Argentina ya soñaban con verlos en vivo otra vez.

Los Jonas habían venido por última vez a nuestro país en 2013, ocasión en que dieron dos shows memorables en el Estadio Ferro Carril Oeste y en el Parque Sarmiento de Córdoba. Diez años después de esa última visita, DF Entertainment y Live Nation trajeron la noticia tan esperada: vendrán a reencontrarse con sus fans locales para traer todo el material nuevo y repasar sus clásicos.

Esta visita encontrará a Nick, Joe y Kevin Jonas interpretando en vivo todo el material de The Album, su sexto trabajo discográfico lanzado a comienzos de 2023, así como del predecesor Happiness Begins, que fue el primer disco tras su regreso e incluye el hit “Sucker". Además de la fidelidad de sus fans de antes, se sumaron nuevos de a miles. Happiness Begins aprovechó todo el recorrido solista de los hermanos –tiene influjos de dance-rock de la banda de Joe DNCE y notas R&B del disco solista de Nick, por ejemplo–, mientras que The Album ya planteó otro viaje sonoro con reinterpretaciones osadas de recursos de referentes como Fleetwood Mac, Eart, Wind & Fire y The Bee Gees, en un trabajo decididamente más maduro aunque no por eso menos divertido.

20 años de carrera

Ha pasado mucho desde que Jonas Brothers saltaba a la fama a mediados de la década de 2000 con su cover de “Year 3000” de Busted, y los singles inolvidables con los que empezaron a dejar su huella en la industria, “S.O.S” y “When You Look Me In The Eyes”. Paralelamente sus caras se hicieron muy conocidas como estrellas Disney, protagonizando la película de TV Camp Rock junto a Demi Lovato y luego tuvieron su propia serie, un delirio de fantasía que se llamó Jonas. Con seis discos de estudio repletos de éxitos que vienen sonando en todo el mundo, el show que los vuelve a traer será la presentación oficial de todo lo nuevo así como también un viaje por el camino recorrido. Encontrá acá más info sobre las entradas.