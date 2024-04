"Las personas nos convertimos en íconos y palabritas en la era virtual", dice la autora de No me llames

Presentada como "una mirada descarnada sobre un mundo hiperconectado que no logra detenerse nunca" No me llames (breves tragedias virtuales) va por su segunda temporada. Escrita y dirigida por Mariela Asensio, se presenta los viernes a las 22 en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA), protagonizada por Vane Butera, María Figueras, Paola Luttini y Pablo Toporosi.

La autora explora en este texto estas hipótesis: ¿Qué pasa cuando las relaciones estallan en la virtualidad? ¿En qué deviene la comunicación cuando es intervenida todo el tiempo por las redes sociales? ¿Cómo se resuelve lo afectivo en la era de la inmediatez y los emoticones? Y lo presenta con una pareja que discute por WhatsApp, un grupo de amigas que intenta resolver la tristeza a través de las redes sociales, un matrimonio quebrado que quiere ponerse de acuerdo vía Zoom y un chat de amigos que busca concretar un encuentro presencial. Se trata de historias cruzadas y virtuales que navegan por los complicados laberintos de la red, mostrados a través de canciones, sensibilidad, humor y situaciones delirantes, abriendo el juego a la reflexión y la identificación.

Mariela Asensio trabaja en la hiperconexión, el individualismo y la alienación a partir de cuatro tragedias virtuales que dan lugar a que nos preguntemos cómo nos relacionamos con los dispositivos y los conflictos vinculares que pueden generar. Y así lo cuenta en una entrevista exclusiva vía Zoom:

Con producción ejecutiva de Antonella Schiavoni y Celeste Martinez Cal, ilustración y animaciones de Marina Lovece, y estilismo de Javier Tschudy, la propuesta combina música, interpretaciones y una gran dosis de humor para mostrar eso tan palpable en la cotidianeidad: lo pendientes que estamos del teléfono para todo.

