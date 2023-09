Petit Hotel Chernobyl: vuelve la tragicomedia que inquieta al espectador

Cuatro mujeres sobreviven en una pieza. Una joven mastica soliloquios incomprensibles encima de una cama de la que solo sale para ir hasta la vereda o la terraza. Una maestra que recuerda sus días de trabajo como un infierno mayor que su presente, cantando en clave de ópera la marcha de San Lorenzo. Una aspirante a tenista a quien ya se le pasó el cuarto de hora y una entrenadora que posee quizá el único atisbo de esperanza que puede salvar esa situación. Más allá de cualquier discusión o pelea, nada las alejará de ese lugar... donde las cuatro confluyen y se necesitan.

Así se presenta Petit Hotel Chernobyl, un texto de Andres Binetti que llega a su tercera temporada a Patio de Actores (Lerma 568, CABA) siempre con la dirección de Nicolás Manasseri. Esos cuatro personajes están interpretados por Silvia Villazur, Martina Zapico, Alejandra Oteiza y Jowy Sztryk, desde el viernes 6 de octubre a las 22.30.

Para conocer un poco más de esta "obra que es muy particular" conversamos con Alejandra, quien aseguró que "somos cuatro mujeres que estamos encerradas en un cuarto de un hotel o una pensión y tenemos momentos de comedia, humor, mientras se van distinguiendo los colores de cada personaje. Eso sí, el final no vas a saber qué hizo cada una. Cada espectador construye el final a partir de lo que ve y lo que siente", asegura intrigante antes de revelar la génesis de la pieza:

Además, la intérprete asegura que decidieron "por puro el gusto que nos da como actrices hacerla, volvemos por cuatro funciones. Aclaro que es una tragicomedia, aunque no se van a ver momentos trágicos. Hay ciertos momentos en que el espectador, en su incomodidad, se ríe. Porque el espectador es parte de la obra: hay funciones en las que el publico, que se contagia la energía, se le da por reírse y otras en las que se asombra y no se riíe nadie. Lo buenos es que a unos y otros les gusta lo que ven. Y destacan las actuaciones -recuerda-. Cada personaje genera algo, te podés reír pero te da lástima; también genera ambivalencia de sentimientos".

Con solo cuatro actrices y una puesta mínima, parecería una obra ideal para llevarla de gira. "Nos encantaría llevarla de gira por el Interior o a localidades del Gran Buenos Aires, pero pasa lo que ocurre con todas las obras: no es fácil moverla. Soy rosarina y la gente de mi ciudad me dice: '¿Cuándo la traés?'. ¨Pero no se trata sólo del traslado, hay que pernoctar y que te puedas llevar una diferencia a cambio, porque no tiene sentido ir a pérdida: El teatro independiente a veces es de mucha calidad pero no se gana dinero". Claro que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Quizás las tengan pronto en su zona, mientras tanto las pueden ver en la Capital Federal. Encontrá acá más info sobre las entradas.