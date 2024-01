Yandel recurrió a los temas que compuso con Wisin para hacer bailar al público que lo acompañó en el Luna Park

Fue una noche para el recuerdo de los fans de Yandel que, antes de que saliera al escenario del Luna Park para reencontrarse con sus fans, tuvo como telonera a Flor Vigna. La ex modelo devenida en cantante brindó un show el que interpretó las canciones que más conoce el público: La Verdad, Rumba y Eres tú. Pero lo que la gente estaba esperando era la presencia del portorriqueño que ya tiene 46 años, para dar comienzo a su gira mundial "Yandel Tour". Su presentación empezó bastante puntual, apenas pasadas las 21, con el hit Permítame. Para los nostálgicos, a lo largo de la noche hizo un breve repaso de sus éxitos junto a Wisin que lo catapultaron a la fama: Pegao, Abusadora y Noche de Entierro, entre otros. De su disco Dangerous entonó Encantadora.

El reggaetonero estructuró la presentación en dos partes, y en la segunda hi<o temas de su disco Tainy como el celebrado Deja vu,. En todo momento apoyado en seis excelentes bailarines que acompañaban cada canción con sugestivos movimientos corporales y una puesta de luces innovadora. También hizo temas de su último disco Resistencia, momento en que entonó la que da título a la placa y Sandunga, y fue cuando el concierto se convirtió en una verdadera fiesta..

Retomando las inolvidables canciones de su disco Dangerous, eñigiò interpretar Nunca me olvides y como parte final del show, se apoyó nuevamente en los clásicos de siempre, esos que no fallan y que el público espera: Algo me gusta de ti para terminar la presentación con su último sencillo, Yandel 150.

Esta vez fue un show, movedizo, eléctrico, en el que nadie se quedó sin bailar, con un protagonista de riguroso negro, pero que estuvo marcado por sus grandes éxitos de Wisin y Yandel, más que por los propios de su carrera solista que ya lleva 10 años de permanencia inalterable.

Informe: Maximiliano Olivera.