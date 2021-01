"Lo importante es que hablemos con datos y no generando miedo, la enorme mayoría de familias, docentes y estudiantes van a volver a la escuela, están esperando, preparándose para volver a clases, y siempre hay una minoría, que es muy ruidosa, que le gusta asustar y que no quiere trabajar evidentemente...", dijo este sábado 23 de enero la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, apuntando específicamente a las resistencias que prometieron al regreso los metrodelegados del Subterráneo. "Lo que dicen no es cierto, hablan de miles de chicos y casi todos los chicos e integrantes de la comunidad educativa van a las escuelas caminando, en transporte propio o en colectivo", disparó la funcionaria en Radio Mitre.

"Nosotros ya tenemos el relevamiento, nosotros trabajamos con las evidencias y en la escuela primaria, solo el 30% de los chicos y la comunidad educativa se traslada en transporte público, en tanto que en la secundaria ese porcentaje llega al 40 por ciento", recalcó Acuña. "Ahora, de esos 30 y 40 por ciento, más del 90 por ciento de los chicos lo hacen en colectivos. En primaria es el 93 por ciento y en secundaria el 96 por ciento, así que solo el pequeño porcentaje que resta lo hace entre tren y subte. Eso muestra que lo que los metrodelegados están diciendo sobre 'miles y miles de chicos' no es así, que solo buscan generar miedo, hacer ruido, y quizás está más vinculado a una cuestión real de la vuelta a clases", agregó la ministra de Horacio Rodríguez Larreta en diálogo con Daniel Mollo, reemplazante en "Sabado Tempranísimo", el tradicional ciclo matinal de los sábados que conduce Marcelo Bonelli en Mitre.

Cuando le comentaron las declaraciones de la dirigente de CTERA Angélica Graciano, propiciando la "retención de tareas" del gremio cuando deban reanudarse las clases en febrero, Acuña se preguntó "no sé a que se refieren desde en Ctera cuando hablan de que no cumplimos con los acuerdos nacionales, porque no hay nada que estemos incumpliendo, nosotros propusimos una vuelta a clases cuidada, propusimos una vuelta a clases sobre las medidas de cuidado y protocolos". "Hay que hablar con evidencias, y la evidencia internacional, las investigaciones científicas ratificaron que los chicos no se contagian tanto como los adultos, que asu vez no son vectores de contagio como lo son los adultos y que en las escuelas que e han mantenido abiertas el año pasado, no ha circulado por esa razón el virus".

"Las investigaciones lo que mostraron es el daño real que sufrieron los chicos por tantos meses de encierro y aislamiento", precisó Acuña, remarcando que "hubo trastornos de socialización, de comportamiento, en la alimentación, en el sueño, y por supuesto las cuestiones de los aprendizajes". Sobre se punto, crítico, destacó que "en la Ciudad de Buenos Aires se duplicaron la cantidad de chicos de primaria que promocionaron, y eso puede hacer que tengan que repetir en los próximos meses. Y en secundaria cuatro de cada diez chicos tuvieron también problemas y en un año normal hubieran repetido".

