Aterrizó la cápsula de New Origin que llevó a Jeff Bezos al espacio

La cápsula de Blue Origin que transportaba al hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, y a otros tres tripulantes aterrizó en el desierto del oeste de Texas luego de alcanzar el espacio, según mostró la transmisión en directo de la compañía.

El compartimiento descendió flotando sobre tres paracaídas gigantes antes de disparar un retropropulsor, lanzando una nube de arena mientras aterrizaba suavemente a una o dos millas (kilómetros) por hora.

"Un grupo muy feliz de personas en esta cápsula", dijo Bezos. Desde la Tierra, la agencia aeroespacial del multimillonario felicitó a los tripulantes que lograron el hito.

"Felicitaciones a todo el pasado y presente del Team Blue por alcanzar este momento histórico en la historia de los vuelos espaciales. Esta primera tripulación de astronautas se inscribió en los libros de historia del espacio, abriendo la puerta por la que pasarán muchos más", escribieron desde Blue Origin en sus redes sociales.

