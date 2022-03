Bizarrap habló con Ibai de su colaboración en el videojuego NBA 2k22

Luego del éxito su última Music Session con Residente, la cual alcanzó las 42 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, el productor Gonzalo Bizarrap Conde dio detalles de su incorporación oficial a la quinta temporada del videojuego NBA 2k22 y presentó el tráiler oficial en el streaming de Ibai Llanos. Según comentó el DJ, los distintos jugadores ya pueden escuchar tres de sus Sessions dentro del juego: la de Snow Tha Product, Eladio Carrión y Morad. Va a haber una más que no fue confirmada. Además, el videojuego contará con su cara escaneada.

“La colaboración que voy a hacer con NBA 2k22 consiste en cuatro temas de las sesiones mías que estén sonando en el juego mientras la gente juega y también me fui a escanear el rostro para tener mi avatar para jugar. Los temas que elegí son los que yo me imaginé jugando y los que me gustaría escuchar para estar más cebado”, confesó Biza en relación a su colaboración. Además, agregó: “A la mayoría de mis amigos les gusta la NBA y a mí también. Pero me hice más fanático viendo partidos de Facundo Campazzo. Entonces es como que ahora, lo sigo un poco más”.

Luego de ver la presentación del tráiler oficial, Ibai quedó sorprendido y manifestó: "Sales escaneado en el NBA 2K22 como si fueras un jugador más, sales como si fueras LeBron James en el MyPark. Increíble lo que ha hecho NBA 2K22”. Por otra parte, y aprovechando la ocasión, el streamer español invitó al productor discográfico a ver la pelea de Momo contra el youtuber Viruzz, el sábado 25 de junio en Barcelona, por la Velada del Año 2. Bizarrap aceptó la propuesta aunque sostuvo que no tiene mucha relación con Benavides porque lo vio pocas veces.

