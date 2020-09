El desesperado pedido de un padre para su hija que cumplía años que se hizo viral

La crisis económica que arrastra la Argentina hace años golpea fuerte en todos los frentes pero quienes más la padecen son los más humildes. Este es el caso de Ariel Tula, un trabajador cordobés que a través de un posteo en Facebook emocionó a todos a través de las redes sociales y despertó la solidaridad a partir de un pedido sencillo.

Es que el 13 de septiembre cumplía años una de sus hijas, y quería regalarle el par de zapatillas con las que soñaba la nena. “cambio trabajo por unas zapatillas num 36 para mi hija que cumple el 13 de swptiembre .y eso quiere .351xxxxxxx. lo que nececite usted le ayudo .se lo arreglo .limpio .etc”, decía el mensaje publicado en una red de avisos clasificados de Córdoba, que tuvo casi mil reacciones y 400 mensajes de solidaridad, ofreciéndole las zapatillas tan deseadas por la nena, sandalias, ropa, pizzas, gaseosas, desayunos, tortas y ofertas para el festejo, dinero en efectivo, vouchers para compras, y por supuesto, trabajo.

Ariel es un humilde padre de familia que hace tiempo la viene pasando mal, como muchos en su condición. Y viene contando su situación en las redes sociales, pidiendo ayuda para poder salir adelante, con trabajo y dignidad. Una semana antes del pedido de zapatillas para su hija, había comentado “hoy tocando fondo sin trabajo fijo sin poder pagar el alquiler .mi familia sufriendo necesidades .somos muchos asi en esta condicion. ya fui a todos lados gobierno etc. no me voy a cansar de buscar ese empleo digno. trabaje en seguridad .limpieza.jardineria. ayudante de albañil .ayudante en fabrica de aberturas de aluminio fabricas de envases de carton.troquelador.tengo carnet de conducir autos no auto. quiero trabajar salir adelante darle un futuro a mis hijas.soy de malvinas cordoba. what 351xxxxxxx. tambien nos ofrecemos de caseros .les deseo de corazon una buena vida.y no molestar con mi pedido”.

La publicación de Facebook conmovió a las redes que replicaron su mensaje hasta hacerlo viral, y finalmente llegar a la persona indicada. Giuliana Pedernera, una mujer dueña de una tienda de zapatos, leyó el posteo y respondió a su pedido. “Hola yo vendo calzados, escríbeme así te paso fotos y que elija unos. Yo se las regalo”, le escribió Pedernera.

Y cumplió. Envió los zapatos deportivos para la niña. “Lo Prometido es Deuda. Primero que nada, quiero agradecer al gran PADRE de esa niña por aceptar mi ayuda Y FELICITARLO por el gran hombre y padre que es, por demostrar que es capaz de hacer hasta lo imposible por y para su familia. Siempre del lado bueno, ofreciendo sus trabajos”, dijo.

La situación económica provoca desesperación en quienes peor la pasan. Pero también hay personas solidarias que no dudan en compartir lo que tienen con aquellos que lo necesitan. El caso de la familia de Ariel es un ejemplo de cómo la solidaridad puede ayudar a cumplir sueños y cubrir necesidades básicas a las que lamentablemente cada vez más personas ven como algo inalcanzable.

CP