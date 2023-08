La Justicia Federal concedió la extradición de Jones Huala a Chile para que complete su sentencia en prisión

Luego de un juicio iniciado el jueves pasado, la Justicia Federal argentina resolvió conceder la extradición a Chile del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, condenado en el país vecino por distintos delitos, para que complete su sentencia.

La lectura de la sentencia se dio con la participación por videoconferencia del juez federal Gustavo Villanueva; Jones Huala, desde la Unidad 14 de Esquel; el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, y el abogado Gustavo Franquet de la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, en representación del detenido.

El juicio por la extradición del líder mapuche había comenzado el jueves pasado

Tras este fallo, el líder mapuche tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema, pero la última palabra en este tipo de procesos la tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Los abogados confirmaron que apelarán la medida, dado que ya los días previos al inicio del juicio, habían asegurado que llegaron “atados de pies y manos" porque el juez les “impidió presentar prueba, violando el derecho de defensa en juicio".

En el fallo de este lunes, el juez Villanueva leyó una resolución durante una hora y media en la que recomendó al Poder Judicial de Chile que compute como cumplimiento de la pena los días que Jones Huala permaneció detenido en la Argentina. Respecto a la acusación de la defensa, Villanueva resolvió rechazar toda la prueba presentada por la defensa y aceptar todas las evidencias planteadas por la fiscalía, a cargo de Cándida Echepare y de Diego Solernó.

Primer día del juicio a Facundo Jones Huala: "Si quieren terminar con nuestra lucha, tendrán que fusilarnos"

“Con esa decisión, pocas veces vista en la historia de los juicios, estamos totalmente impedidos de poder acreditar que se configuran varias de las causales por las que la extradición no debe prosperar", reclamó el abogado Eduardo Soares, quien representa a Huala junto a Gustavo Franquet.

Las causas y la condena que debe finalizar Jones Huala

El juicio del referente Facundo Jones Huala comenzó el jueves por la mañana en la sede del casino de suboficiales Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut y, antes de comenzar la audiencia, el imputado manifestó: "¡Que viva la RAM! Para todos los que dicen que la RAM no existe, la RAM existe y resiste". Lo acompañaban unas 20 personas, en su mayoría integrantes del pueblo mapuche del Pu Lof en Resistencia Cushamen.

Jones Huala, acompañado de integrantes del pueblo mapuche, exclamó: "La RAM existe y resiste"

En este tercer juicio por su extradición, el acusado justificó su accionar y realizó críticas a las instituciones del Estado como la Justicia, el Gobierno y la policía. Se definió como "un combatiente", reivindicó la educación de sus abuelos y concluyó: "No me van a domar, hagan como quieran porque yo no me vendo por un pedazo de tierra".

Jones Huala había sido condenado a nueve años de prisión por “ataques incendiarios y portación de armas de fuego” en reivindicación del reclamo mapuche, además es acusado de promover “violencia política”. Estos cargos que se le imputan surgieron por el incendio ocurrido en el latifundio Pisu Pisué, en la región de Los Ríos, en 2013, donde él dijo que nunca estuvo. Pero una vez que la Justicia chilena resolvió sobre este caso, Jones Huala ya se encontraba en Argentina.

Quién es Facundo Jones Huala, el líder mapuche que espera su extradición a Chile

Chile realizó el pedido de extradición, la Justicia federal argentina hizo lugar al pedido, la Cancillería intervino y fue extraditado. Desde 2018, estuvo preso en la cárcel de Temuco hasta el 21 de enero de 2022, cuando se le otorgó la libertad condicional tras un recurso de amparo presentado por su defensa, al cumplir los dos tercios de la sentencia. Jones Huala pidió cumplir el resto de la pena, un año y cuatro meses, en Argentina.

Sin embargo, en febrero de 2022 fue revocado el beneficio de la libertad condicional, y Jones Huala debió volver a prisión. Para ese momento, el activista ya había regresado a Argentina, donde permaneció en El Bolsón durante meses hasta su detención, lo que inició un nuevo proceso de extradición. El 30 de enero, Jones Huala fue detenido por la policía de Río Negro, tras haber estado un año prófugo.

