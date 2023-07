Comenzó el juicio a Facundo Jones Huala: "¡Que viva la nación mapuche, que viva la RAM!"

El juicio por la extradición del referente de una facción mapuche, Facundo Jones Huala, comenzó este jueves por la mañana en la sede del casino de suboficiales Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut,​ y antes de comenzar la audiencia manifestó: "Que viva la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), para todos los que dicen que la RAM no existe, la RAM existe y resiste".

Su defensa planteó la nulidad del proceso porque no se aceptaron las pruebas presentadas por la representación legal del imputado y el juez rechazó los dos planteos preliminares esgrimidos por la defensa, descartando así la nulidad del juicio, por lo que la audiencia continúa.

La audiencia comenzó a las 10 en una sala a la que asistieron para acompañar al acusado unas 20 personas, en su mayoría integrantes del pueblo mapuche del Pu Lof en Resistencia Cushamen, lugar donde en medio de una represión de la Gendarmería en 2017 terminó con la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue hallado muerto 79 días después.

Precisamente en su ingreso a la sala, Jones Huala gritó que "la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) existe y resiste" frente a los presentes que portaban carteles con el rostro de Santiago Maldonado y banderas de los pueblos originarios.

Quién es Facundo Jones Huala, el líder "mapuche" que espera su extradición a Chile

Huala entró custodiado por el Servicio Penitenciario Federal y se sentó junto a sus abogados, Eduardo Soares y Gustavo Franquet, ambos integrantes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. Luego, ingresó el juez Gustavo Villanueva y se inició formalmente el juicio de extradición.

En un extenso y encendido discurso de casi media hora, el acusado justificó su accionar y no ahorró criticas a las instituciones del Estado como la Justicia, el Gobierno y la Policía. Se definió como "un combatiente", reivindicó la educación de sus abuelos y concluyó: "no me van a domar, hagan como quieran porque yo no me vendo por un pedazo de tierra".

Jones Huala es reclamado por Chile para cumplir la sentencia que se le impuso el 21 de diciembre de 2018 luego de que la Sala de Juicio Oral de Valdivia lo condenara a 9 años de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma.

Según se informó desde la Justicia de Chile, le resta cumplir un año y cuatro meses de pena.

En el inicio del juicio, el abogado defensor de Jones Huala, Eduardo Soares, planteó la nulidad del proceso porque no se aceptaron las pruebas presentadas por la representación legal del imputado.

Juicio de extradición a Facundo Jones Huala: dos exmontoneros serán sus abogados

El letrado le pidió al juez Gustavo Villanueva que acepte las pruebas de la defensa y advirtió que si eso no se produce se estaría generando un "peligroso antecedente" que pone en "situación de minusvalidez" a su cliente.

Quién es Facundo Jones Huala

Francisco Facundo Jones Huala fue detenido a principios de este 2023 en la localidad rionegrina de El Bolsón, tras haber permanecido prófugo de la justicia chilena desde hace un año. Luego del anuncio de su captura, las autoridades del país vecino iniciaron los trámites de extradición del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), con el fin de hacer efectiva la condena firme que pesa en su contra, en consonancia con la alerta roja que emitió Interpol.

En diciembre de 2018 Jones Huala fue condenado a nueve años de prisión por "ataques incendiarios y portación de armas de fuego "en reivindicación del reclamo mapuche. Su figura, que promueve el uso de la violencia política, complejiza el reclamo del ancestral del pueblo originario que cruza la cordillera de los Andes.

Según relató su mamá María Isabel en numerosas entrevistas, Facundo se vinculó por primera vez con la causa mapuche a los 11 años, durante la nevada de 1996 que provocó estragos en Bariloche, y que lo llevó a ayudar en la recaudación de donaciones de una emisora local. "Ahí, en la radio, con esa nevada, se encontró con varios chicos mapuche, y empezó a saber su verdadera historia, a los 10 o 11 años más o menos", contó María a Anfibia.

Más allá del mestizaje que lo caracteriza, Jones Huala reivindica su origen mapuche desde el lado paterno, originario de Cushamen, un paraje cercano a Esquel (Chubut) que fue adquirido por los Benetton, multimillonarios italianos dueños de un millón de hectáreas que van desde Chubut hasta Tierra del Fuego.

Con el paso del tiempo, el lonko -jefe ancestral de la comunidad mapuche- fue radicalizando su postura a partir de vínculos con organizaciones mapuches chilenas mediante la RAM, a la cual calificó de “fuerzas especiales” dentro del movimiento autónomo mapuche en relación al uso de la violencia para "alcanzar la liberación", que incluye ataques incendiarios y tomas de terrenos.

“La RAM pertenece a un movimiento más amplio que es el Movimiento Mapuche Autónomo Organizado, son como las 'fuerzas especiales' de la lucha mapuche. Ideológicamente comulgo con la RAM”, dijo hace unos años Jones Huala en una entrevista con TN.

El hombre, que hoy tiene 36 años, no confirmó si efectivamente es el fundador del grupo calificado como "terrorista" por parte del estado rionegrino tras los ataques en El Bolsón de fines del 2021 adjudicados por la organización para presionar por la liberación del dirigente, que se encontraba preso en el sur de Chile desde 2018.

jdi cp