La Libertad Madruga: Lilia Lemoine llegó a votar media hora antes que abra su escuela

Eran las 7:20 de la mañana cuando Lilia Leomine, la diputada electa La Libertad Avanza, llegó al Instituto Santa Rita, ubicado Sarmiento al 3400, y pidió que la dejarán entrar. "Vine antes por si faltaba un fiscal. Hay que defender la democracia y cada voto cuenta", señaló la lesgisladora cuando le preguntaron la razón de su llegada antes que abriera ese centro de votacuón, y agregó "estuve en Córdoba y hablé con muchas personas que se volvían antes para votar. Muchos se tomaron esto muy en serio".

"Estamos teniendo mucho cuidado con la fiscalización. No nos faltan boletas, pero si he visto que las rompen", dijo Lemoine, admitiendo que durante la jornada "existe la posibilidad de que haya inconvenientes con el proceso".

Al ser consultada sobre si había hablado con el candidato presidencial, Javier Milei, dijo que "todavía no" y añadió: "Es muy temprano. Javier tiene muchísimas cosas en qué pensar, no es necesario que hable conmigo hoy".

Lilia Lemoine amenazó a una periodista: “Vamos a cerrar la Televisión Pública, procurá ser una buena trabajadora”

Así como en las primarias salió con la boleta en la mano y el sobre abierto, en esta oportunidad la diputada provincial libertaria resultó finalmente la primera en votar en el lugar que le correspondía.

En diálogo con los medios, la dirigente pidió que los argentinos “voten sin miedo y con esperanza”. Y agregó: “Que los votantes defiendan el voto y ayuden a los fiscales”.

La polémica dirigente que propuso un proyecto donde los hombres puedan renunciar a la paternidad y llamó a privatizar la TV Pública se refirió al poco caudal de votantes que tendrá este balotaje como consecuencia del feriado del 20 de noviembre: "Está difícil. Mucha gente no va a votar porque se fue por el fin de semana largo".

Tras la polémica por el "voto cantado", Lilia Lemoine publicó un video "anti fraude" para votantes y fiscales

Lemoine, reciente diputada electa, también se refirió a las críticas sobre su persona: “Han dicho muchas mentiras sobre mi, me han descontextualizado, han publicado información falsa, han circulado videos hechos con inteligencia artificial con voces de Javier Milei y mías que no son ciertas diciendo barbaridades sobre la gente de Santiago del Estero. Horrible”. Y agregó: “encima en veda no puedo usar las redes”.

En diálogo con las fuerzas de seguridad y los pocos curiosos que se acercaron al lugar la libertaria expresó que “ahora que está en política tiene el deber patriótico de fiscalizar”. Sobre cómo se desarrollará su día la dirigente libertaria señaló que, café de por medio, irá hacia la provincia para ver si faltan reponer boletas en las zonas del conurbano bonaerense. “No estoy pensando en si Javier va a ganar o perder. Fue un sueño que haya podido ser diputado, es un sueño que Javier Milei sea presidente”.

NT