La tapa del Diario PERFIL del sábado 29 de noviembre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.090 del Diario PERFIL, de este sábado 29 de noviembre de 2025, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Los US$ 20 mil millones de los bancos no llegaron por las dudas de Bessent. El problema de la demora para la activación del préstamo no fue de las entidades comandadas por el JPMorgan. Las dificultades principales fueron la falta de celeridad y claridad de la aplicación de las garantías para la activación del crédito puente desde el Tesoro de los Estados Unidos.

Milei y su nuevo rabino: espiritualidad new age kosher. El uruguayo Richard Kaufmann guía al Presidente en un camino místico y fuertemente ideológico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Kicillof. Se enfrenta a una guerra interna y externa en la Legislatura de la Provincia.

Juraron todos los senadores menos una: aún está en duda Lorena Villaverde.

El Instituto Cervantes reescribirá el ‘Quijote’ usando inteligencia artificial.

Presupuesto. Luego de un extenso debate, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de leyes para 2026 con innovaciones.



Furlán. El líder de la UOM explica por qué muchos de los despedidos de Whirlpool fueron votantes de La Libertad Avanza.

Hong Kong. Hay ocho detenidos por el accidente que causó 128 muertos. El motivo: los andamios de bambú inflamables.

Elon Musk. La UE investiga a X desde hace dos años, pero el magnate se muestra desafiante por las multas que podría recibir.

Trump se endurece luego del atentado cerca de la Casa Blanca. Más medidas en su política antimigrantes.

Ocho de cada diez escuelas empiezan las clases antes de que salga el sol.

Conmoción por un choque con mala pata. Manejaba enyesado, dio positivo en la alcoholemia y se atrincheró en su auto.

Guerra en el fútbol: Verón habló y volvió a darle la espalda a Tapia.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Calvo, Curia, Guebel, Kohan, Haime, López, Garay, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB