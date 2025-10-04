La tapa del Diario PERFIL del sábado 4 de octubre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.074 del Diario PERFIL, de este sábado 4 de octubre de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

Con amigos así, no hay campaña que valga. Tal como es su costumbre, Javier Milei acelera y se inmola en la defensa de un José Luis Espert que oscurece en vez de aclarar su situación.

Habló Fred Machado sobre su extradición: “Me encuentro a derecho en mi país”.

Macri se reunió con el Presidente y Francos: ¿garantía de gobernabilidad?

Trump quiere un acuerdo sin debate parlamentario y con China afuera. Estados Unidos pretende entregarle al gobierno de Javier Milei un swap de monedas por US$ 20 mil millones que reemplace al de US$ 18 mil millones con el gigante asiático. Además, para ambas administraciones, los Congresos de los dos países son un “riesgo” que intentarán evitar, aunque en Argentina rige la “ley Guzmán”.

Hamas aceptaría liberar a rehenes. Principio de acuerdo en Oriente Medio.

Usan la inteligencia artificial para descubrir una obra de Caravaggio.

Ocaña y Manes. Siguen de campaña en CABA; una en busca de adultos mayores, y el otro, del voto desencantado.

Primera. Sarah Mullally, exenfermera, será arzobispa de Canterbury. Un cambio cultural clave en la organización religiosa.

Peregrinación. Hoy se realiza la caminata hacia la basílica de Luján. Saldrá a las 10 de la mañana desde San Cayetano.

Jane Goodall. La conservacionista inglesa deja un legado que no solo influye en la ciencia: su mensaje es también ético.

El Boss Duki, en el fin del mundo. Un documental narra la vida de la estrella.

Scaloni suma nuevos convocados y da pistas sobre una probable renovación.

Prostitución en redes: el negocio de la vulnerabilidad.

Hay avances en la causa, pero por ahora Por ahora Pequeño J quedará preso en Perú.

