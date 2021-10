Malena Galmarini participó de un operativo interministerial en Bancalari, partido de Tigre

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, participó de un operativo interministerial que se realizó en la localidad de Bancalari y barrios cercanos del municipio de Tigre, en el que más de 3 mil vecinos y vecinas pudieron realizar trámites y recibir asesoramiento sobre diversos temas.

El evento se realizó en la plaza 20 de junio situada en Carlos Pellegrini y Lisandro de la Torre y contó con equipos de AySA, ANSES, PAMI, Vacunatorio Móvil, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Mi Registro-DNI, Migraciones, Observatorio contra violencia doméstica y de género del Congreso de la Nación y Mercado de productos Familiares.

Junto a la diputada provincial, Roxana López y a la Subsecretaria de Inclusión e Integración Social de la Nación, Micaela Ferraro, entre otros, Galmarini recorrió el lugar y charló con vecinos y vecinas de la zona.

Sobre el despliegue Galmarini señaló: “es una política nacional de aquellos gobiernos populares que tienen ganas, vocación de servicio y voluntad política de acercarle a las y los argentinos, los trámites a su casa y a su barrio, para que puedan hacerlos. No solamente instituciones, estamos todos acá, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, junto con nuestras vecinas y nuestros vecinos”.

López sostuvo por su parte: “logramos acompañar, ya, a más de 3 mil vecinos que se acercaron durante estos días para resolver trámites de PAMI, ANSES, y también 500 vecinos que se han podido vacunar con la primera dosis contra el Covid. Y aún falta mañana. Estando cerca y acompañando en un momento muy complejo es la manera. Es muy difícil pero sabemos que hay un Estado presente que escucha, acompaña y soluciona cada una de las situaciones”.

En la misma línea, Ferrraro expresó que “desde el Ministerio de Desarrollo Social estamos asesorando en todos los programas que llevamos adelante. Además, con un grupo de trabajadores sociales estamos haciendo las exenciones para que todos los trámites que realicen tanto en RENAPER como en Migraciones sean gratuitos. Estamos facilitando radicaciones para extranjeros, DNI, cambio de domicilio, todos los trámites que se realizan en cualquier registro civil, se hacen acá también”.

Margarita López, una usuaria de AySA dijo: “Soy vecina del barrio de la localidad de Bancalari. Me acerqué para regularizar la deuda con AySA y poder tramitar la tarifa social porque soy viuda y al ser sola se me complica mucho, y más con la pandemia. Que se acerquen facilita mucho a quienes no podemos movilizarnos”.

Por último, Galmarini remarcó: “Estuvimos en Rincón de Milberg y vamos a estar en otras localidades. Decirle que sí a la cercanía, decirle que sí a cosas que nos hacen bien después de un año y medio de tanto dolor, y antes haber atravesado cuatro años muy duros. Estar acá, poner la cara, darles la mano, empezamos de a poquito a poder acercarnos, abrazarnos, darnos un beso. Esto es lo que nosotros sabemos hacer y esto es lo que nosotros queremos hacer”.

De la jornada también participaron Sandra Rossi, Directora del Observatorio Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados; Adrián Eduardo Gastaldi Director de Mantenimiento e Infraestructura en Intercargo; Laura Godoy, ex secretaria de protección ciudadana; los candidatos a Concejales, Pablo Acevedo, Benjamín Flores ; Francisco Rosso, concejal y referente de La Campóra; Lázaro Flores, referente de Tigre; Federico Ugo, Subsecretario de Economía Popular del Min. Desarrollo Social; Javier Parbst, concejal y Natalia Reynoso, candidata a concejala.

Por parte de AySA participaron Mayra Mariani, Directora de Relaciones Institucionales; Antonio Grandoni, Jefe de Distrito Tigre; y el equipo de AySA en el barrio.