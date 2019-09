Marcha mundial contra la crisis climática: jóvenes y ambientalistas se movilizan en todo el mundo

Las calles de Nueva York, Barcelona, Roma, Milán, Budapest, entre muchas otras, comenzaron a convertirse este viernes en el escenario de la 3era Movilización Mundial contra la Crisis Climática. Con marchas convocadas en 150 países, desde temprano jóvenes, adultos y organizaciones ambientales coparon de a poco el espacio público para reivindicar acciones contra el cambio climático. El viernes pasado la convocatoria congregó a más de 4 millones de personas alrededor de todo el mundo.

"Creo que la movilización del día de hoy va a ser histórica porque tiene el objetivo de duplicar la convocatoria de las anteriores y, particularmente en Argentina, apunta a que en un año electoral los funcionarios públicos atiendan a la crisis climática como a un asunto de derechos humanos, justicia social y soberanía sobre nuestros recursos naturales", expresó a PERFIL Bruno Rodríguez, el joven argentino que fue ovacionado días atrás en la Cumbre de Acción Climática de la Juventud en la sede de las Naciones Unidas. "Cada vez estamos ganando un poco más de conciencia a medida que avanzamos con las movilizaciones y a medida de que la juventud va luchando para que esto se coloque en la agenda", agregó.

En la Ciudad de Buenos Aires, la cita es hoy a las 15 en Plaza de Mayo para después marchar a las puertas del Congreso. A las 17.15 se realizará un acto oficial en el que se leerá un texto con las reivindicaciones pensadas y elaboradas junto a diversos sectores de la sociedad. Además, hay más de 30 eventos programados en 14 provincias. En La Plata será a las 15.30 en la Plaza Malvinas Argentinas; en Mar del Plata, a las 16 en La Rambla; en Rosario, a las 15.30 marcharán desde Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera.

#FridaysForFuture #ClimateStrike #Munich just started to move. It is huge and loud again. Many attendees wearing traditional bavarian „Tracht“ due to #Oktoberfest#GlobalClimateStrikes #FridaysForFuture #FFF #ExtinctionRebellion #XR #GretaThunberg #TakeTheStreets #NotMyKlimapaket pic.twitter.com/LEVVfCJAfd