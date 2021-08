Pablo Echarri apuntó contra Macri y definió a Cristina Kirchner como “la sucesora de Perón”

Para Pablo Echarri, Mauricio Macri es el responsable “de la gran debacle Argentina” mientras que Cristina Fernández de Kirchner es “la sucesora de Perón”. El actor, reconocido militante del kirchnerismo, opinó sobre política nacional durante una entrevista en Futurock, en la que aceptó referirse a los principales dirigentes del oficialismo y la oposición en Argentina.

"Macri es el autor de la última gran debacle de la Argentina. Fue el que encabezó un modelo político devastador que empobrece y está diseñado para la mitad de la población, que extingue y le da más al que más tiene y le quita al que no le queda nada", expresó sin vueltas Echarri ratificando su rechazo al frente que busca ser alternativa al gobierno.

Pablo Echarri intendente: el kirchnerismo lo espera con brazos abiertos

En contraste, catalogó a la actual vicepresidenta como "la jefa, la número uno, la sucesora de Juan Domingo Perón".

Continuando con la propuesta, en una suerte de ping pong, Echarri sorprendió al referirse al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, como “un político de raza”, pero marcando distancia por no compartir su posición ideológica.

Menos elogioso que con Cristina Kirchner, Echarri se refirió al presidente Alberto Fernández como “nuestro conductor” y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como un compañero potente.

Así, el actor que reconoció haber iniciado su militancia en el año 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, rescató su pertenencia al Frente de Todos, catalogando positivamente a cada uno de sus líderes.

Vidal, Larreta y Alberto, los políticos con más menciones negativas en las redes

Menos indulgente se mostró Echarri con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien señaló por haber “fracasado” en la administración del distrito más poblado del país.

El actor aceptó que imagina cobrando un rol protagónico en alguna función específica dentro de la política. "Es algo que me interesa de manera natural. Mi foco está puesto en mi oficio que es lo que me sostiene y también lo que me da alegría. La política la vivo a través de SAGAI", comentó.

Echarri y la defensa de “El Reino”, la nueva serie de Netflix

Por otro lado, Pablo Echarri hizo mención a la polémica desatada entre Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas y los guionistas de la serie de Netflix “El Reino”, a quienes reprocharon “crear en el imaginario popular la percepción de que a los pastores sólo les interesa el poder o el dinero”.

Echarri salió en defensa de Claudia Piñeyro, una de las guionistas de la seria, observando que se trata de ficción. "Lo que hay en El Reino es un imaginario inverosímil y que tanto Claudia como Marcelo (Piñeyro) lo exponen de manera extraordinaria. Cualquier intento de censurar una movida artística genera el efecto contrario", dijo Echarri sobre la tira en la que participa su mujer Nancy Duplaa.

LC/FL