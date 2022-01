Récord de Covid-19: infectólogos creen que vamos hacia una "pandemia diferente" pese a la suba de contagios

En los últimos días, se aceleró el número de contagios de covid-19, la llegada de la variante Ómicron y la persistencia de Delta han contribuido a las cifras récord alcanzadas en los últimos días. Con un total de 109.608 casos positivos y 40 fallecimientos en las últimas 24 horas, ahora llega la advertencia de una suba de casos de internación en terapia intensiva. En consulta con médicos inféctologos afirmaron que, pese a la suba de contagios, es probable que cada vez estemos mejor preparados para enfrentar el virus.

Así lo comunicó el Ministerio de Salud, que en las recientes horas registró un total de 1575 casos de contagiados en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), lo que representó un total de ocupación de camas a nivel adulto en escala nacional del 37.5%, y a nivel adulto en AMBA del 38.7%.

Y ante la nueva advertencia que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de una regulación de las internaciones para "liberar camas" y prepararse para la llegada de casos positivos de covid-19 en cuidados intensivos, Lautaro De Vedia, médico infectólogo del Hospital Muñiz aseguró en comunicación con PERFIL: "Naturalmente vamos a tener más pacientes en terapia. Pero por el momento no está desbordado".

Los casos de covid-19 siguen en aumento pero es menor la mortalidad.

"El número de casos está subiendo, no hay duda. Antes llegábamos a 40 mil casos, ahora estamos en 100 mil casos todos los días y va a seguir por unos días. Estamos viendo de todos modos, si bien el ingreso a terapia no es al comienzo sino pasados unos días. En líneas generales la mayoría tiene un esquema de vacunación completa e incluso tercera dosis, pero está muy lejos de desbordar", continuó el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

En cuanto a la posibilidad de que estos casos observados en terapia intensiva provengan de una proporción de personas sin esquemas de vacunación completos, De Vedia afirmó: "La mayoría de casos se debe a gente no vacunada o al menos que no cumple con el esquema completo".

El infectólogo señaló que, pese a la suba de casos que se observan en estos días, el número de fallecimientos no se compara al de olas anteriores, donde si alcanzaba altos niveles. Consultado por si ve un escenario diferente, destacó: "Yo creo que vamos a una pandemia diferente a la que hemos atravesado, con más casos y menor mortalidad. Por el momento ya queda claro que tenemos mucha menos mortalidad que hace unos meses. Si hay un montón de casos, aunque sean proporcionalmente pocos van a afectar en la terapia, claro que sí. Pero no es lo mismo el 1% de 10 mil que de 100 mil, eso ya te implica 10 veces más pacientes en terapia intensiva. Naturalmente vamos a tener más pacientes en terapia. Pero por el momento no está desbordado".

Ministerio de Salud confirma la circulación comunitaria de la variante Ómicron en Argentina

Hace unos días, la Jefa de Gabinete de la cartera de Salud, Sonia Tarragona, había confirmado la circulación comunitaria de ómicron en Argentina, variante con alto nivel de transmisión pero bajo nivel de mortalidad según los casos que circulan alrededor del mundo.

La llegada de esta variante ha replanteado la cuestión sanitaria y las restricciones que hasta el momento se tenían en cuenta, pero De Vedia asegura que aún no se puede prever lo que ocurra a largo plazo a nivel nacional y mundial: "Es imposible prever, porque nadie hablaba de ómicron hace dos meses, pero esto se inserta en el contexto de la evolución de las especies, este virus quiere sobrevivir, quiere multiplicarse, y capaz ha logrado la capacidad de sobreponerse a las vacunas a expensas de sacrificar su capacidad de agresión o de generar casos graves, aunque no hay demostración de eso".

Consultado sobre si se ve posible un final para este escenario epidemiológico que se viene desarrollando hace dos años, el médico del Hospital Muñiz sostuvo que "quizás estemos yendo al fin de la pandemia, creo que es posible que así sea. Hay muchos casos de poca gravedad. Veremos cómo evoluciona pero hasta el momento vemos eso, muchísimos casos, más que antes, pero con menor gravedad. Y si llega ese ideal en que todos se infecten pero nadie se muere, no importa que se infecte todo el mundo si nadie se muere o corre riesgo".

Autotests covid-19, ¿efectivos o no?

En los últimos días la ANMAT aprobó el uso de 4 tipos de autotests de diagnóstico de covid-19 ante una gran demanda en los centros de testeos. Andrés Franco, médico clínico e infectólogo aseguró al respecto: "Tiene menos sensibilidad que la PCR, es positivo desde este punto de vista: vamos a tener un brote muy elevado de gente contagiada, pero el autotest va a liberar el sistema de salud, puede ayudar a que no se sature el sistema sanitario".

No obstante, el coordinador de Internación General en Swiss Medical afirmó: "Ojo con los falsos negativos, un paciente que se hizo el autotest hoy le da negativo y no espera un día o 48 horas desde los síntomas no da positivo, te sigue dando negativo" "si te haces un autotest muy cercano a la presentación de síntomas probablemente salga falso negativo".

"De a poquito ómicron va a tomar la delantera por un simple hecho de que tiene un rango de contagio más alto, puede ser el doble de contagiosa que delta. Pero por ahora no generó tanta internación, probablemente tenga que ver la vacunación con eso", agregó el infectólgo sobre el avance de ómicron y consultado por si se puede dar un paralelismo con la primera y segunda ola indicó: "Creo que no va a ser igual, por eso están revisando el tema de los aislamientos y el contacto estrecho para que sean más reducidos. Creo que el algo que todavía lo vamos a tener por muchos años, pero capaz cada año tendrá menos gravedad y en el futuro será quizás tomado como un cuadro viral. Final no le veo pero sí que podamos convivir cada día un poco mejor con este virus", concluyó.

