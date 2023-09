Soledad Martínez y Federico Pinedo dieron una charla para vecinos de Vicente López

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, compartieron una charla con vecinos y militantes del PRO en el barrio de la Lucila, donde plantearon la necesidad de un nuevo gobierno republicano y democrático para salir de la crisis y del estancamiento actual de la Argentina.



Durante el encuentro Federico Pinedo declaró que Juntos por el Cambio tiene la estructura para ganar las elecciones generales y llevar adelante las transformaciones necesarias para cambiar el rumbo del país. En ese sentido, el referente de las relaciones exteriores de Patricia Bullrich remarcó que *“tenemos un equipo muy potente, con gente que sabe que hacer desde el día uno, y eso es lo distintivo de nuestra propuesta. Somos un equipo de gente con experiencia que cuenta con intendentes, gobernadores, diputados y senadores capaces de llevar adelante las reformas necesarias para sacar el país adelante”*.



A su vez, Federico Pinedo pidió terminar con el kirchnerismo en las elecciones generales de octubre *“porque representa la cultura del abuso del poder. El kirchnerismo saltea a las instituciones. Si hay una ley no la cumple. Si hay un juez que no les gusta, lo cambian, lo persiguen o lo carpetean. Hay que terminar con el abuso. Todos los que sean políticos tienen que ser democráticos y respetar la ley, y dejar que los jueces la apliquen. Nosotros queremos que exista una oposición que nos diga si estamos haciendo las cosas mal y que haga propuestas distintas, y que tengan la libertad de decir lo que quieran en los medios, como fue en nuestro gobierno”*.



En la misma línea, la intendenta Soledad Martínez remarcó que *“en estas elecciones tenemos la oportunidad de terminar con el kirchnerismo. Con Federico hemos sido diputados nacionales en una minoría absoluta, en la mayoría de los casos automática, cuando ganaban las elecciones por más del 50% de los votos y había que animarse a decir que no éramos kirchneristas. La decadencia que estamos viviendo hoy tiene que ver con todos los años que gobernó el kirchnerismo”*.



La mandataria ganó las PASO con un 54% de los votos y quedó con una diferencia de más del 30% con respecto a la segunda fuerza en el municipio. Soledad Martínez ha logrado ser una de las dos intendentes que compartieron boleta con ambos candidatos a presidente en la interna de Juntos por el Cambio.



Por último, también se dio lugar a las preguntas e inquietudes del público, donde hubo especial preocupación por la situación actual del país.