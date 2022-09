La llegada del tifón Nanmadol puso en alerta a dos millones de personas en Japón. La agencia de metereología de este país lanzó una inusual "advertencia especial" donde le solicitó a los habitantes que se protejan. Ya están dadas las instrucciones de evacuación para Kagoshima, Kumamoto y Miyazaki en la región de Kyushu, en el sur del archipiélago.

El tifón Nanmadol se desplazaba con ráfagas de hasta 270 kilómetros por hora el sábado a su paso por la isla de Minami Daito, a 450 km al este de la de Okinawa, según la agencia meteorológica.

Se espera que el tifón toque tierra el domingo en Kyushu, en la provincia de Kagoshima, y que desde allí continúe hacia el norte, antes de dirigirse hacia la isla principal de Japón, consignó AFP.

Typhoon #Nanmadol rapidly intensified to super typhoon status with an estimated intensity of 135 kt, just shy of category 5-equivalent intensity.



Latest forecasts expect the storm to recurve and then track overland along the spine of southern Japan. That's a terrifying scenario. pic.twitter.com/tWT5TBGPcW