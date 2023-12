Presidente de CARBAP afirmó que el megadecreto de Milei quita trabas a la exportación agropecuaria

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), afirmó que "el perfil y sentido" dado por el gobierno de Javier Milei a los lineamientos que propone el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 permite avanzar con un "proceso de desregulación" de la economía argentina, y de "trabas" que "no alentaban el desarrollo de sectores como el agropecuario". Admitió que más allá de toda discusión de los temas de fondo, "lo que interesa, es poner estos temas en debate".

Asimismo, Salaverri, en diálogo con el programa "Aire de Campo", que se emite por Radio Perfil, consideró que "el tema de las formas (adoptadas por la Casa Rosada) puede ser un tema de conversación para ver de qué manera hacer las reformas", algo que en definitiva, podría evaluarse dentro del Congreso Nacional.

"Comprendemos que a través del DNU 70/2023 promovido por Javier Milei, se abre un proceso de desregulación, ya que la economía argentina contaba con un proceso regulatorio muy fuerte que ha generado una cantidad de situaciones muy complejas y complicadas dentro de la economía, con cuestiones que traban más que alientan el desarrollo de sectores como el agropecuario. Y entendemos que por ahí va lo que propone este DNU", explicó Salaverri.

El dirigente confederado consignó que la norma propuesta por la Casa Rosada "puede tener algunas observaciones pero en lo que hace a la línea general de desregulación de la economía de hecho, y básicamente con lo que tiene que ver con el sector agropecuario, con la derogación de situaciones como los que ofrecían los fideicomisos y cupos (para la exportación de granos), y también prohibiciones".

Por ello, Salaverri convalidó la decisión adoptada por la gestión de Javier Milei de "prohibir, prohibir exportar", tal como indicó a través de la modificación del Código Aduanero. Concretamente, en lo que hace al texto del Artículo 142 del decreto que modifica el Artículo 609 del mencionado código, por lo cual “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos”, sino que “solo se podrán realizar por Ley”.

Explicó además que las medidas adoptadas por la administración nacional "van en un sentido muy amplio" en favor de estimular el comercio interno y externo, y consideró que este tipo de cuestiones "es un recorrido que tiene que hacer la Argentina para poder destrabar la posibilidad de generar un crecimiento" tanto productivo como económico, con el objeto de imitar lo realizado "por economías que son mucho más desreguladas" que la que ofrece la Argentina.

"Más allá de los instrumentos que se vayan a utilizar, lo importante es que esto se ponga en debate. Se este DNU, o no. Por eso el perfil del contenido del mismo, de poner los temas en debate, es lo que desde CARBAP rescatamos. En lo formal, esto puede ser modificado, y también puede abrir nuevamente el tratamiento de nueva legislación. Quizás sería mucho más satisfactorio. Pero ¿Esto se ha hecho? ¿Alguien lo pensó? ¿Lo quiso hacer? Sin embargo, aquí hay un posicionamiento de temas que se pueden llegar a tomar, y se pueden comenzar a trabajarlos", explicó.

Ley de Tierras

Consultado sobre la decisión de Javier Milei de derogar la Ley de Tierras, Salaverri manifestó que "anteriormente a la ley mencionada, no ha habido restricciones para que extranjeros adquirieron tierras en la Argentina, y la propiedad de tierras con titulares no argentinos no llegaba al 6,76%". Y aseguró que "lo que interesa, es poner el tema en debate".

También expresó que "ahora no se si la idea de que se puedan vender tierras, va a generar una extranjerización de la tierra en la Argentina. Entiendo que los países no pierden su soberanía de esta manera, ya que esta soberanía se mantiene más allá de su propiedad".

