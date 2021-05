Productores de caña no entregan su cosecha por el vencimiento de la ley de biocombustibles

Debido al inminente vencimiento de la actual Ley de Biocombustibles el próximo 12 de mayo, se generó inquietud entre los pequeños y medianos productores de caña. Según Sergio Fara, Presidente de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán, la bolsa de azúcar ante tanta incertidumbre bajó más de un 30%.

“Todo subió un 40% y nuestro producto está por debajo de esto. Las mezquindades políticas nos esta haciendo trabajar a pérdidas. Hay mucha angustia en los productores”, reclamó el dirigente. La UCIT, que agrupa a más de 8 mil productores de caña tucumanos, presentó una nota al Gobernador, Juan Manzur, solicitando una audiencia para plantear el panorama de emergencia de los cañeros.

Diputados comenzó el debate del proyecto de Ley de Biocombustibles rechazado por el sector.

Ante esta situación, los cañeros decidieron no entregar caña a los ingenios para la molienda hasta que no haya una prórroga de la actual ley o se sancione una nueva para el régimen de biocombustibles, donde el etanol de caña se utiliza para el corte de las naftas. La prórroga de la ley había sido votada por unanimidad en el Senado de la Nación, pero el oficialismo decidió presentar una nueva normativa en la Cámara de Diputados.

Los productores entregan a los ingenios la caña cosechada y éstos les pagan en bolsas de azúcar, que luego se vende a través de cooperativas. Fara comentó a Super Campo que la incertidumbre planteada “el precio del azúcar baje muchísimo y los productores cañeros somos perjudicados. En febrero del año pasado la bolsa de 50 kilos se pagaba 2.200 pesos y ahora está en 1.600 según la necesidad del productor”.

Producción

En 2020, la producción fue de 2,2 millones de toneladas de caña, de las cuales 1,45 millón se destinó a la elaboración de azúcar, 550 mil a la producción de bioetanol y el resto a la exportación. Al no haber claridad sobre la normativa para los biocombustibles, hay empresarios que ante el inicio de sus molienda están evaluando so producirán o no alcohol, generando un excedente en el mercado que presionaría hacia abajo el precio del azúcar.

“Por ahora cuando iniciemos la zafra vamos a producir crudo y azúcar para abastecer al mercado. Pero alcohol sin ley no vamos a producir. Esperamos que el Presidente Alberto Fernández no nos defraude”, sostuvo un referente del sector.

LM