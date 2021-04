Un productor cordobés pudo recuperar su campo usurpado hace un año

El 14 de abril del año pasado, el productor ganadero Daniel Ahumada sufrió la usurpación de su campo en Los Gigantes, localidad Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. Argumentando que había comprado la propiedad, el usurpador amenazó con un arma de fuego a Daniel, su madre y sus hijos. La posesión de esa propiedad corresponde a la familia de Ahumada desde su compra 1962.

Este lunes, una resolución judicial dispuso la restitución de su campo a Ahumada, quien contó con el acompañamiento y asesoramiento de la Federación Agraria Argentina (FAA).

Seguridad rural y confianza económica, los reclamos de la Mesa de Enlace a Basterra.

Ahumada, de 40 años, contó que “el campo se encuentra a 1.700 metros de altura, una zona muy inhóspita y me dedico a la cría de ganado, vacas especialmente. En abril del año pasado, en plena pandemia del Covid, me avisaron que buscaban usurparme el campo e inmediatamente me acerqué a mi propiedad. Pude detectar la entrada de gente con camiones, y con un tipo a mano armada que me increpaba, amenazándome y diciendo que ese campo era de él, que lo había comprado. Fue una situación realmente violenta”.

“En ese campo soy tercera generación. Mi abuelo Onias García, en 1962, adquiere estos campos. Pero lamentablemente en esta zona tenemos problemas de planos, de titulación. El Estado provincial no lo resuelve, pero anualmente nos cobra los impuestos”, comentó Ahumada.

Consecuencias

El productor pasó un año sin trabajar debido a que el campo quedó con una medida judicial de no innovar hasta resolver el litigio. “Un año duro pasamos económicamente, con mucha frustración a nivel familiar; porque, para un productor que el campo es una forma de vida. Pero hoy puedo decir que ha sido una batalla lograda, gracias a Dios la justicia actuó acorde. Estamos en un país donde hoy las cosas son muy duras, pero estamos luchando y creyendo en las instituciones, porque este tema se resolvió rápido por la viralización del conflicto, y en especial por el apoyo recibido por una institución como FAA, que cumple con el objetivo de apoyar a los pequeños y medianos productores”.

Tras la restitución del campo, “la persona que me usurpó el campo fue imputado por ese delito y por amenazas calificadas. Estoy feliz por esto, ya que todo el proceso fue muy duro para mi familia y para la actividad agropecuaria que desarrollamos para vivir. Ahora veremos cómo continúa la causa de usurpación y la amenaza calificada”, afirmó el productor.

LM