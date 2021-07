Luego del impulso por las declaraciones de Musk, el Bitcoin ronda los US$32.000

El bitcoin se estabilizó mientras los operadores reflexionan sobre el próximo movimiento de la mayor criptomoneda tras un rebote alimentado por los comentarios de Elon Musk, Jack Dorsey y Cathie Wood.

El activo digital registraba pocos cambios y se negociaba en US$31.877 a las 8:32 a.m. ET del jueves después de repuntar un 6,5% el día anterior. Otras criptodivisas, como el ether y el dogecóin, mantenían sus ganancias, al igual que el Bloomberg Galaxy Crypto Index.

Tesla Inc. ya posee bitcoin, pero el director ejecutivo Musk reveló en una conferencia el miércoles que su empresa de exploración espacial SpaceX también tenía. Agregó que le gustaría que el token tuviera éxito y que él personalmente ha comprado bitcoin, ethereum y dogecóin. Wood, de Ark Investment Management LLC, sostuvo que las empresas deberían considerar agregar bitcoin a sus balances, mientras que Dorsey lo describió como resistente.

El Bitcoin y la relación que existe entre los agentes de bolsa y los políticos

“El debate de ayer sin duda proporcionó cierta comodidad a los mercados”, dijo Ulrik Lykke, director ejecutivo del fondo de cobertura criptográfico ARK36. “Sin embargo, el jurado aún no sabe si esta chispa positiva traerá suficiente confianza para cambiar la dirección de los mercados”.

Desde mediados de mayo, el valor de mercado de las criptomonedas ha perdido unos US$1,3 billoneses. El bitcoin se ha enfrentado a una serie de obstáculos, como el aumento del control normativo en China, Europa y Estados Unidos y la preocupación por la energía que necesitan los computadores que lo sustentan. Los inversionistas también se han vuelto más cautelosos con los activos especulativos.

El multimillonario Musk dijo que la minería de bitcoin está “cambiando hacia la energía renovable” y que su empresa probablemente volverá a aceptar la moneda digital como pago para los autos eléctricos.

La Unión Europea propone prohibir las transacciones anónimas en criptomonedas

El token se recuperó después de caer por debajo de los US$30.000 a principios de semana, un número redondo que los analistas técnicos consideran una línea clave de apoyo. El último rebote refleja la tercera vez desde fines de 2019 que el bitcoin ha encontrado apoyo en su promedio móvil de 55 semanas.

Sentimiento cauteloso

“El temor en el mercado era que si el bitcóin rompía por debajo de la marca de US$30.000, el precio bajaría violentamente”, dijo Naeem Aslam, analista jefe de mercado de Ava Trade Ltd. “En realidad, eso no es lo que hemos visto. El bitcoin se ha mantenido estable y no hemos visto ninguna venta por pánico”.

Scott Minerd, presidente y director de inversiones de Guggenheim Investments, dijo que el bitcoin aún podría caer hacia US$15.000. Steen Jakobsen, director de inversiones de Saxo Bank, dijo que se necesita una ruptura sostenible por encima de los US$32.000 para que el bitcoin “salga de un agujero”.

El avance del bitcoin este año se ha reducido a cerca de 10% tras caer desde un récord de casi US$65.000 en abril. Eso se compara con un salto de 16% en el Índice S&P 500 en 2021.

Los defensores argumentan que la moneda virtual ofrece cobertura contra la inflación y obtendrá una mayor aceptación institucional. Tales narrativas siempre fueron controvertidas y siguen siendo cuestionadas, aunque los hinchas más ardientes del bitcoin continúan prediciendo grandes retornos a largo plazo.