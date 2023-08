Crédito Real y bonistas llegan a acuerdo de quiebra en México

Crédito Real y un grupo de tenedores de bonos internacionales acordaron presentar una quiebra preestablecida ante el tribunal mexicano en un intento por resolver el colapso de lo que había sido el prestamista de nómina más grande del país. La situación jurídica estaría pactada en un plazo de 30 días, según el documento presentado el jueves ante un tribunal de Delaware. Al menos un 50,1% de los tenedores de bonos se han adherido, según el documento. Bloomberg informó anteriormente que el acuerdo se habría cancelado.

La empresa y los abogados de los acreedores no respondieron a una solicitud de comentarios. El acuerdo es el giro más reciente tras el default del prestamista no bancaria por US$1.900 millones en bonos en dólares en febrero de 2022. La caída de Crédito Real fue parte de una ola de más de US$5.000 millones en defaults por parte de las instituciones financieras no bancarias del país, conocidas como bancos en la sombra, las que tienen poca regulación. La serie de quiebras han dañado la confianza de los inversionistas en la industria y han dejado a otros prestamistas no bancarios fuera de los mercados de capitales globales.

A través del proceso de quiebra, los tenedores de bonos de Crédito Real podrían recuperar un máximo de alrededor de 23 centavos por dólar durante tres años. En el primer año, los acreedores recibirán alrededor de la mitad de las recuperaciones totales esperadas, según documentos entregados a los inversionistas este año.

Las notas con vencimiento en 2028 reflejan ese pago y el jueves se cotizaron a alrededor de 10,8 centavos, según datos de Trace.

Crédito Real tenía una cartera de alrededor de 53.400 millones de pesos (US$3.100 millones), pero solo quedan US$440 millones en activos, según una estimación de febrero. Esos activos se colocarán en un vehículo de propósito especial bajo la administración de un tribunal federal de quiebras local, según el acuerdo.

La semana pasada, la empresa y un comité de acreedores estaban cerca de un acuerdo para dar a los inversionistas más tiempo para reunir a una mayoría de tenedores de bonos para apoyar la solicitud de quiebra en México, informó Bloomberg previamente.

Sin embargo, la compañía dio marcha atrás y dijo que no apoyaría un acuerdo a menos que se retiraran otros recursos legales interpuestos en México. Los acreedores acordaron retirar una moción legal en México que impugnaba un proceso de liquidación anterior, según los documentos presentados el jueves en Delaware. Ese proceso lo había iniciado la compañía ante un tribunal de Ciudad México el año pasado y ya se ha compensado a los acreedores locales.