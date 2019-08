Reino Unido: Facebook rechaza las evidencias de investigación en su contra

Daniel R. Stoller

Facebook insiste en que proporcionó pruebas consistentes a un comité del Reino Unido que investiga el papel de la compañía en el escándalo de datos de Cambridge Analytica, según una carta del 12 de agosto que el gigante de las redes sociales envió al Parlamento.

La carta de Rebecca Stimson, directora de políticas públicas de Facebook en el Reino Unido, rechazó las sugerencias hechas por Damian Collins, jefe del Comité Digital, de Cultura, Medios y Deportes, de que Facebook proporcionó pruebas inconsistentes. Stimson dijo que tal afirmación "no es el caso".

Facebook sigue bajo la lupa de los reguladores del Reino Unido y EE.UU. por su papel en el uso de los datos de la compañía por parte de la consultora británica, actualmente desaparecida, en el período previo a las elecciones de 2016 en ambos países. La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. concluyó su investigación en julio, pero el comité de Collins y varios fiscales generales estatales en EE.UU. aún están investigando la fecha en que Facebook se enteró del asunto.

Stinson dijo que Facebook se enteró por primera vez a través de informes de medios de comunicación en diciembre de 2015 sobre "Aleksandr Kogan / transferencia inadecuada de datos de GSR a Cambridge Analytica". Dijo que la compañía escuchó especulaciones sobre extracción de datos por parte de Cambridge Analytica en septiembre de 2015, pero no supo que Kogan había vendido los datos hasta diciembre de ese año.

"Son dos cosas diferentes y esta no es información nueva", escribió Stimson. Kogan, un investigador universitario, creó la aplicación "This Is Your Digital Life", que estaba disponible en Facebook, y luego vendió los datos recopilados a través de la aplicación a Cambridge Analytica.

Collins cuestionó a los ejecutivos de Facebook en cartas recientes sobre si la compañía tenía claro cuándo se enteró de los problemas con Cambridge Analytica, al citar declaraciones que la red social hizo a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y en un litigio en curso por el fiscal general de Washington, DC, Karl Racine, y la fiscal Kim Foxx del condado de Cook, Illinois.

En un tuit del 12 de agosto, Collins escribió que las respuestas de Facebook fueron "deshonestas". Facebook "no nos reveló previamente las preocupaciones sobre Cambridge Analytica antes de diciembre de 2015, ni dijo lo que hicieron al respecto y no compartió los resultados de las investigaciones sobre otras aplicaciones", tuiteó Collins.