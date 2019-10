Hong Kong cae en recesión tras el impacto de las protestas en la economía

Eric Lam y Enda Curran

La economía de Hong Kong se contrajo bruscamente en el tercer trimestre y entró en recesión, superando las peores estimaciones de los economistas sobre los daños de las protestas que duran ya casi cinco meses.

El producto interno bruto del tercer trimestre se contrajo un 3,2% respecto a los tres meses anteriores, tras un retroceso del 0,4% en el segundo trimestre. Se trata de la peor caída desde 2009, a raíz de la crisis financiera mundial. Dos períodos consecutivos de crecimiento negativo implican que Hong Kong ha entrado en una recesión técnica.

El debate económico ahora se centra en cuánto durará la recesión, en si los destellos de estabilización más recientes apuntan a un fondo, y si la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las manifestaciones han causado un daño duradero. El secretario de Economía, Paul Chan, ha dicho esta semana que una contracción económica para todo el año es “muy probable”.

“Se debe totalmente a los acontecimientos sociales, y esto es algo que el Gobierno debe considerar”, dijo Raymond Yeung, economista jefe de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. para el área de la Gran China. “Obviamente es comparable a la crisis financiera mundial. Tenemos una situación muy similar que no sabemos cuándo va a terminar”.

Más datos del comunicado

En comparación con el mismo período del año anterior, el PIB se contrajo un 2,9% frente a la estimación media de -0,3%

Es “muy probable que (la economía de Hong Kong) registre un crecimiento negativo para 2019 en su conjunto”

Los datos son una evaluación preliminar; las cifras revisadas del PIB del 3T se publicarán el 15 de noviembre

La Autoridad monetaria de Hong Kong recortará su tasa de interés de referencia el jueves, en consonancia con su vinculación al dólar estadounidense, tras la reducción de los costes de endeudamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es poco probable que la medida tenga mucho impacto en el coste local de los préstamos, ya que los prestamistas no trasladan necesariamente la tasa al público.

La ciudad no ha registrado salidas de capital importantes en medio de los disturbios, dijo el director ejecutivo de HKMA Eddie Yue en una sesión informativa. La tasa del dólar de Hong Kong, el nivel de depósito y el tipo de cambio se mantienen estables en general, dijo.

La economía de la ciudad ha mostrado un tenue atisbo de recuperación desde el impacto inicial de las protestas este verano, cuando el turismo comenzó a disminuir. La confianza de las pequeñas empresas ha aumentado, al igual que un indicador de la perspectiva entre los directores de compras, aunque ambos se mantienen cerca de mínimos históricos. Las propiedades inmobiliarias y los sectores de servicios financieros han mostrado bastante fortaleza.