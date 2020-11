Líderes que aún no felicitan a Biden podrían ser un problema

Mientras que han llegado felicitaciones de todo el mundo para el demócrata Joe Biden por su victoria sobre el presidente republicano, Donald Trump, algunos líderes mundiales han estado notablemente callados.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, se encuentran entre los jefes de Estado que aún no han enviado cálidos deseos a Biden, más de un día después de que se le declarara victorioso y prometiera un regreso a una política exterior más basada en valores. Ese silencio dice tanto sobre los desafíos diplomáticos que enfrenta Biden como sobre el enfoque poco convencional de Trump.

Éstos son algunos de los líderes que no han hablado hasta ahora:

El líder populista de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido denominado como el “Trump de los Trópicos” y anteriormente había dicho que esperaba que el presidente de Estados Unidos fuera reelegido. El 7 de noviembre en un evento, Bolsonaro hizo algunos breves comentarios sobre Estados Unidos y la política exterior, pero no comentó específicamente sobre la victoria de Biden. “Prestamos atención a la política exterior, tenemos nuestras preferencias, y lo que pasa en el exterior nos importa a cada uno de nosotros aquí”, dijo. “No soy la persona más importante de Brasil, así como Trump no es la persona más importante del mundo, como él mismo ha dicho”.

Xi, quien emitió un comunicado felicitando a Trump el día de su discurso de victoria en 2016, probablemente busque evitar la ira de un líder estadounidense que todavía está impugnando el resultado. Si bien los medios de comunicación estatales en inglés adoptaron un tono esperanzador, se espera que la rivalidad estratégica entre las dos naciones continúe bajo una Administración de Biden. Los asesores del Gobierno chino esperan que la administración Biden rechace la creciente fortaleza de China y se una a sus aliados para enfrentar a Pekín por el trato a los uigures en Xinjiang y su represión contra Hong Kong. Es probable que Estados Unidos continúe buscando vínculos más estrechos con Taiwán, considerado el tema bilateral más delicado entre las dos economías más grandes del mundo. El silencio de Xi contrasta con la actitud del presidente taiwanés, Tsai Ing-Wen, quien rápidamente felicitó a Biden por medio de un tuit que indicaba que los “valores sobre los que hemos construido nuestra relación no podrían ser más fuertes”.

Now it is my turn to extend congratulations to @JoeBiden & @KamalaHarris on being elected President & VP-elect. The values on which we have built our relationship could not be stronger. I look fwd to working together to further our friendship, & contributions to int’l society. https://t.co/xIvit7emjH