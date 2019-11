Llega el "Uber del agro" a Brasil

Fabiana Batista

Sotran Logistica, uno de los operadores de logística agrícola en carretera más grandes de Brasil, presentó una plataforma digital para conectar a miles de camioneros con órdenes para transportar granos y azúcar.

La plataforma en línea llamada TMOV reemplazará las reservas realizadas por llamadas telefónicas, dijo Charlie Conner, codirector ejecutivo de Sotran, en una entrevista en Sao Paulo. Entre los inversionistas de la compañía se encuentra Arlon Group, una firma de capital privado con sede en Nueva York. Rabobank Group y Continental Grain Co. tienen participaciones en Arlon.

La aplicación de camiones es similar al producto de carga de Uber Technologies Inc. Cerca de 50 personas fueron contratadas en 2019 para un equipo de tecnología de la información, y el personal probablemente se duplicará el próximo año, dijo Conner. La potencia agrícola Brasil es el mayor productor mundial de soja, azúcar y café y uno de los principales productores de maíz y trigo.

Sotran, con sede en el estado brasileño de Paraná, fue fundada hace 39 años por un grupo local que aún es accionista.

“Tenemos un sentimiento de urgencia”, dijo Conner. “Nadie en Brasil opera en logística de agronegocios como nosotros. Pero puede que no estemos solos por mucho tiempo”.

El año pasado, la compañía manejó el transporte de 12 millones de toneladas métricas de productos agrícolas, y el volumen puede aumentar a 13 millones este año, dijo. Entre los clientes se cuentan Cargill Inc., Archer-Daniels-Midland Co., Louis Dreyfus Co., ingenios de caña de azúcar, compañías de fertilizantes y cooperativas agrícolas, dijo.

La plataforma también ofrece servicios financieros para camioneros, incluidos seguros de vida y tarjetas de débito para recibir pagos, liquidar facturas y comprar combustible, dijo Conner.