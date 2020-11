En Rusia, un proyecto de ley busca limitar el acceso a YouTube, Twitter y Facebook

Ilya Khrennikov

Rusia podría restringir el acceso a Twitter Inc., Facebook Inc. y YouTube, de Alphabet Inc., en virtud de un proyecto de ley que apunta a castigar lo que, según partidarios, es censura por parte de las plataformas estadounidenses a los medios respaldados por el Estado ruso.

El proyecto, presentado este jueves 19 por importantes parlamentarios del partido gobernante, permitiría a los fiscales, en consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, determinar qué plataformas extranjeras de internet violan los derechos de los rusos al restringir el contenido. Las sanciones incluirían tanto multas como límites parciales o totales al acceso a las plataformas en ese país.

Desde abril, compañías rusas de medios se han quejado de que Twitter, Facebook y YouTube estaban censurando sus cuentas, dijeron quienes propusieron la medida en documentos presentados con el proyecto de ley.

Medios de comunicación respaldados por el Estado, como RT, han criticado lo que, afirman, es una censura por parte de las plataformas estadounidenses, que dicen que las medidas son parte de esfuerzos para combatir la desinformación.

“Se han tomado medidas discriminatorias contra clientes rusos de estos servicios”, señaló en una conferencia telefónica el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando se le preguntó sobre la iniciativa. “Esto debe ser contrarrestado”. Pero no llegó a respaldar las restricciones de acceso y dijo que se determinarían sanciones apropiadas en el proceso legislativo.

El líder de la oposición, Alexey Navalny, publicó en Twitter un comentario irónico sobre el plan: “Excelente. Dejen que lo aprueben lo antes posible, todo el país finalmente comenzará a usar VPN”, tecnología de red privada virtual que también está sujeta a regulación.

Las autoridades rusas actualmente restringen el acceso a miles de sitios web individuales por su contenido presuntamente extremista o inaceptable, pero no han impuesto límites a las principales plataformas hasta la fecha.