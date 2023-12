Zara pidió reemplazar las bolsas de plástico y Zalando salió al cruce: se negó y defendió su uso

Los esfuerzos de Inditex SA para atajar los empaques plásticos de un solo uso en la cadena de suministro enfrentan una prueba ahora que el minorista alemán en línea Zalando SE ha rechazado una solicitud para eliminar el material durante la venta final a los consumidores.

El propietario de la cadena Zara ha pedido a Zalando que sustituya las bolsas de plástico en las que se entrega la ropa por otro tipo de embalaje antes de enviarla a los clientes, pero el mayor grupo europeo de comercio electrónico ha decidido no hacerlo, según personas que pidieron no ser citadas porque el tema no es público.

En un estire y afloje que duró más de un año, Zalando sostuvo que no podía llevar a cabo sus operaciones logísticas sin las bolsas de plástico, dijeron las personas consultadas. La empresa de comercio electrónico considera que sustituirlas por alternativas de cartón o papel no reducirá el impacto de los envases.

Zalando vende muchas marcas y no es factible que la empresa ajuste sus procesos internos para cada una de ellas, dijo un portavoz de Zalando a Bloomberg News.

Un portavoz de Inditex dijo que la empresa trabaja internamente y con sus socios para cumplir el objetivo de eliminar los plásticos de un solo uso que llegan a clientes para finales del actual año fiscal. Afirmaron que el nivel de cumplimiento del objetivo era del 95% a nivel de grupo.

Inditex es uno de los mayores socios de Zalando, ya que el sitio de comercio electrónico vende ropa de sus marcas Massimo Dutti, Oysho, Bershka y Pull & Bear.

Hace cuatro años, Inditex, con sede en Arteixo, se comprometió a eliminar gradualmente todo el plástico de un solo uso que llega a clientes en 2023. Eso incluye la eliminación de ganchos, pegatinas y envoltorios de perfumes, así como los plásticos transparentes utilizados para proteger los pedidos, conocidos en el sector como polybags.

Continúa el uso de las bolsas de plástico pese al impacto ambiental

Los minoristas de todo el mundo confían en las bolsas de plástico para proteger las prendas de la humedad y las manchas a lo largo de la cadena de suministro, desde la fábrica hasta la tienda o el domicilio del cliente. La industria de la moda produce cada año unos 180.000 millones de bolsas de plástico de un solo uso para embalar prendas, según el grupo Fashion For Good. Aunque la mayoría son técnicamente reciclables, gran parte de ellos se envían a tiraderos o se incineran.

Inditex, como muchos otros vendedores de ropa, retira la bolsa de plástico estándar de fábrica en tiendas y almacenes, donde vuelve a empaquetar la ropa en otros materiales, como cartón reciclado o papel, antes de enviarla a los clientes.

Pero las bolsas de plástico siguen presentes entre bastidores y las alternativas son muy limitadas. La mayoría de los minoristas siguen utilizándolas porque piensan que la ropa dañada tendría un mayor impacto ambiental que una delgada bolsa de plástico.

Zalando afirma que está probando distintas opciones para resolver el problema a largo plazo en todo el sector, como doblar la ropa de forma diferente y reducir el grosor de las bolsas de plástico.

Zalando dijo que su planteamiento gira en torno al desarrollo de soluciones que den prioridad a la longevidad y minimicen el impacto de los materiales y los residuos. Por ello, la empresa analiza formas de reutilizar las polybags.

