La hidroxicloroquina y la cloroquina aumentan el riesgo de muerte en pacientes con coronavirus

La cloroquina y la hidroxicloroquina -medicamentos que son utilizados en Estados Unidos y Brasil para prevención y tratamiento- fueron descartados como eficaces contra el coronavirus y hasta aumentan el riesgo de muerte, según un estudio publicado por la revista The Lancet. Como consecuencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el grupo ejecutivo del "Ensayo de Solidaridad", que busca tratamientos para el COVID-19, decidió suspender temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina.

Hace unos días el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que utilizaba la hidroxicloroquina como medida de prevención contra la COVID-19, mientras el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro recomienda las dos para tratar a pacientes con síntomas leves del nuevo coronavirus.

Los autores del estudio publicado el viernes en la revista científica The Lancet subrayaron que ambos medicamentos no tenían ningún efecto en pacientes hospitalizados con la COVID-19. A partir de los datos de 96.000 pacientes en centenares de hospitales, concluyeron que administrarlos aumentaba el riesgo de morir.

