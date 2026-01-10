Ráfagas intensas, lluvias aisladas y ambiente más fresco: el pronóstico para este sábado en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta oficial de nivel amarillo para la tarde del sábado en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por fuertes vientos con ráfagas de hasta 75 km/h, especialmente en la zona del Río de la Plata.

En ese sentido, el SMN detalló: “El área será afectada por vientos del sudeste que rotarán al sur, con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, con las mayores intensidades sobre el Río de la Plata”.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas de 17 grados y máximas de 24°C. Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse, con un ambiente fresco, alrededor de 19°C, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana

El domingo comenzará con buen tiempo, sol pleno y cielo despejado, junto a una marcada suba de la temperatura, con una máxima que podría alcanzar los 31°C.

Para el lunes, se prevé cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados, consolidando un escenario de calor intenso.

Qué hacer ante posibles lluvias y tormentas fuertes