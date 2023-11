De aniversarios, diferencias y similitudes

El 30 de octubre pasado se cumplieron cuarenta años de la elección que llevó sorpresivamente a la presidencia al candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín, rompiendo con el mito de la imposibilidad de vencer al peronismo en las urnas.

Entre las diversas causas que produjeron ese triunfo, fue una mayoritaria adhesión de artistas e intelectuales a esa candidatura y a los postulados que sostenía. Una solicitada firmada por figuras provenientes de diferentes corrientes ideológicas, de diversos campos del pensamiento y la creación, algunas de ellas que nunca antes habían manifestado su opinión política dio cuenta que esta adhesión superaba el prestigio de los firmantes, porque significaba una conquista del campo simbólico por parte del candidato y partido.

El compromiso de cumplir con la Constitución luego de cincuenta y tres años de encadenamientos de gobiernos de facto con débiles gobiernos electos, el compromiso de derogación de la ley de autoamnistía dictada por la dictadura, y el consecuente juicio por sedición y violación de derechos humanos; la denuncia de un pacto síndico-militar y la unión de diversos sectores del pensamiento, provocada por la simple declamación del preámbulo de la Constitución Nacional tuvieron el poder de lograr la cohesión en las diferencias y obtener la adhesión en forma explícita. Esas declaraciones aún en una dictadura declinante implicaban riesgos para quienes la asumieron, porque el candidato no era el favorito del poder militar y hasta el día de la elección se dudaba de su triunfo.

Esas expectativas del grupo social referido fueron satisfechas en el primer tramo de gobierno, porque además del cumplimiento de esos postulados, convirtió en natural lo que hasta esa fecha se consideraba extraordinario: votar, permitir la libre expresión, organizar los órganos del Estado de acuerdo con la Constitución. Basta la derogación de la ley de censura cinematográfica enviada al Congreso en el período extraordinario de sesiones y la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos para indicar el impacto que tuvieron esas decisiones en el mundo de la creación y el pensamiento.

A cuarenta años de esa elección que puso fin a las interrupciones militares de gobiernos electos, nos encontramos con una conducta mayoritaria en el mundo de la cultura que parece distinta, porque adhiere para la segunda vuelta electoral al candidato del partido derrotado hace cuarenta años, pero que en su formulación conceptual se asemeja en los principios de defensa de los valores contenidos en la Constitución Nacional.

Muchas figuras prominentes del ámbito de la cultura que apoyaron explícitamente a Juntos por el Cambio y a su candidata para la primera vuelta electoral, expresaron el límite que significa la candidatura de Milei y los postulados de su partido.

Dos solicitadas firmadas por personas, que en algunos casos, nunca habían adherido en elecciones anteriores a candidatos del peronismo en sus diversos frentes, dieron cuenta del límite señalado. La gran diferencia entre las cartas del 83 y las actuales, quizá sea que aquéllas expresaban esperanza hacia un futuro mejor y las actuales el miedo a un empeoramiento de la situación actual.

La reciente alianza entre el Partido Popular y VOX en España que logró el gobierno de unidades políticas locales produjo graves retrocesos en la libertad de expresión, en el reconocimientos de la diversidad, en la igualdad de género y en las políticas contra el cambio climático, entre otras medidas, dejó marcado en el mundo de la cultura latinoamericana los riesgos que significa la asunción de estos movimientos que exhiben como bandera la novedad para conducir a peligrosos retrocesos.

La próxima experiencia de Bolsonaro en Brasil cuyos seguidores expresaron su apoyo a Javier Milei, el avance de movimientos de similares características en América y Europa, son situaciones que han fundamentado la postura que con diversos argumentos y auspiciando desde el voto directo a Massa a la abstención o el voto en blanco, provocan esta reacción en un amplísimo segmento del campo cultural.

El sistema democrático argentino exhibe dramáticas falencias no sólo en la calidad del funcionamiento de sus instituciones, sino en la calidad de vida de sus habitantes. Los índices de pobreza no son cifras, son millones de personas que no acceden a la vida digna que la Constitución les garantiza y que les impide ejercer los derechos humanos que el sistema reconoce. Sin embargo, el orden constitucional brinda instrumentos que permiten corregir esas falencias. Sólo se necesita un pacto social renovado para el cumplimiento estricto de los principios constitucionales.

*Profesor de Derecho Constitucional.