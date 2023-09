Desafíos para JxC

En 2015 la UCR, el PRO y la CC unen fuerzas para sacar del poder al kirchnerismo, e iniciar una etapa de cambios. Así surge Cambiemos, que define en las PASO quién gobernaría en el caso de ganar las elecciones. El kirchnerismo fue derrotado y el PRO llega al gobierno, pero fracasa en su intento de hacer cambios significativos. Para competir en 2023 se ha formado Juntos por el Cambio, dando un paso más en la integración, al presentar fórmulas compuestas por un candidato de PRO a la presidencia y uno de la UCR como vice, para definir en las PASO cuál de las fórmulas competiría en octubre. Se trata de un avance, pero insuficiente, dado que no se ha aclarado, hasta ahora, cómo se van a conciliar las diferentes perspectivas existentes en cuanto al fondo y forma de los cambios a realizar. Indefinición que ya parece haber mostrado sus efectos si se comparan los votos obtenidos en las PASO del 13-08 con los resultados de elecciones anteriores; y puede poner en riesgo la llegada al poder si los votos de Larreta no van a Bullrich. Algunos atribuyen esa pérdida de votos a la “feroz” pelea que protagonizaron los candidatos; sin embargo, esa interpretación no excluye el peso que pueden tener las diferencias de fondo y forma señaladas.

En un pasado reciente Morales y Macri intercambiaron mensajes acusatorios que ponían en evidencia fuertes diferencias entre sus respectivos partidos, en cuanto a qué políticas aplicar para terminar con el estancamiento económico, el desempleo, la informalidad y la pobreza, y en cuanto al papel del Estado frente a esos problemas. Por un lado, el PRO pone el acento en cambios estructurales que requieren de acciones del Estado para crear las condiciones necesarias para atraer las inversiones productivas que generen empleo genuino, con salarios dignos que saquen de la pobreza a millones de argentinos. En cambio, la UCR ha puesto siempre el énfasis en la institucionalidad republicana, desatendiendo el papel del Estado en cuanto a crear las condiciones para la inversión productiva. Ausencia que se relaciona en parte con su fuerte adhesión al liberalismo político que, en los hechos, termina compartiendo con el liberalismo económico la ausencia del Estado en el campo de la producción. En palabras de J.C. Torre (integrante del equipo de Sourrouille): “El malestar que suscita nuestra presencia ha hecho que salgan a la superficie los viejos reflejos ideológicos existentes en el radicalismo: desconfianza hacia el capital privado,… preferencia por la redistribución de ingresos via gasto público”.

La campaña muestra gestos de acercamiento entre dirigentes de las dos fuerzas que componen JxC, lo que también es positivo, pero tampoco alcanza. Se necesita integrar sus diferentes perspectivas económicas para diseñar un proyecto común. Tarea compleja, pero posible si se atiende a la experiencia histórica internacional y nacional: con la institucionalidad no alcanza (llevamos décadas de democracia republicana ininterrumpida, y sin embargo, sufrimos una pobreza del 40% de la población total y más del 60% en la niñez, con desempleo, informalidad e inseguridad). De eso se sale sólo con políticas que promuevan un desarrollo económico con alta productividad, el que debe preocuparse tanto por sus efectos productivos como distributivos. En ese sentido debe crear las condiciones básicas para atraer inversiones creadoras de empleo genuino con salarios dignos, las que además evitarán el gasto en planes sociales y el incremento desorbitado del empleo público, que lleva además a un Estado hipertrofiado que se torna ineficiente. Inversiones que, con el pago de impuestos no expropiatorios, crearán una fuente de ingresos genuinos que termine con los déficits múltiples, y que permitirá al Estado cumplir con sus obligaciones en salud, educación y previsión social, así como el combate a un narcotráfico que está poniendo en jaque la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos.

*Sociólogo.